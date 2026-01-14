mercredi, 14 janvier 2026 -

Gouvernance numérique

Le Maroc élu à la présidence du Forum nord-africain de l’Internet

Les mérites de l’expert Abdessamad Moutei reconnus à l’international




Le Maroc renforce sa visibilité sur la scène numérique régionale et internationale. Un expert marocain prend la présidence du Forum de la Gouvernance de l’Internet d’Afrique du Nord (NAIGF).

L’expert marocain Abdessamad Moutei a été élu président du Forum de la Gouvernance de l’Internet d’Afrique du Nord (NAIGF), à l’issue de la réunion du comité consultatif de l’organisation, tenue en ligne mardi 13 janvier 2026.

Cette élection, acquise à l’unanimité des membres du comité, consacre « la reconnaissance d’une longue expérience dans le domaine des politiques numériques et de la gouvernance de l’Internet », selon le communiqué publié à cette occasion. Elle illustre également « le rôle moteur que joue le Maroc dans le développement de l’écosystème numérique en Afrique du Nord ».

Le NAIGF, qui opère sous l’égide du Forum sur la Gouvernance de l’Internet des Nations unies (IGF), constitue une plateforme régionale clé pour la concertation autour des politiques publiques liées au numérique. Il vise notamment à formuler une vision commune des pays nord-africains sur les enjeux stratégiques de l’Internet, à renforcer la coopération entre gouvernements, secteur privé et société civile, et à relever les défis liés à la cybersécurité, à la fracture numérique et à l’intelligence artificielle.

Professeur de l’enseignement supérieur et directeur adjoint chargé de la formation continue et des stages à l’Institut supérieur de l’information et de la communication (ISIC), Abdessamad Moutei a affirmé que son mandat sera placé sous le signe d’un agenda ambitieux. Il entend œuvrer pour « une intégration plus forte des pays d’Afrique du Nord dans l’économie numérique mondiale », tout en insistant sur « la nécessité de protéger la souveraineté numérique de la région ».

« Notre priorité sera de développer une infrastructure numérique sécurisée et inclusive, au service de tous », a-t-il déclaré, soulignant l’importance d’une approche équilibrée entre ouverture technologique et maîtrise des enjeux.

Cette nouvelle gouvernance du NAIGF s’inscrit par ailleurs dans une dynamique régionale renforcée. L’Égypte a été désignée vice-présidente du Forum, représentée par l’expert Shedy Hamed, traduisant « une volonté de collaboration étroite entre les puissances numériques de la région afin de porter une voix unifiée sur les scènes continentale et internationale ».

Le Forum d’Afrique du Nord sur la Gouvernance de l’Internet fait le lien entre les initiatives nationales, le Forum africain et le Forum mondial des Nations unies, consolidant ainsi la participation de la région aux débats globaux sur l’avenir du numérique.

14 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




