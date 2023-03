Maroc dévoile sa liste contre Brésil et Pérou

Lors de la prochaine trêve internationale, le Maroc, 4e au classement de la dernière Coupe du monde au Qatar, jouera les amicaux.

Exemptés des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2023 en raison de la suspension du Zimbabwe par la FIFA, les Lions de l’Atlas auront deux matchs amicaux au programme.

A l’occasion, Walid Regragui, sélectionneur du Maroc a dévoilé, ce lundi 13 mars, la liste de 30 joueurs retenus pour ces deux rencontres.

Seuls quatre Mondialistes sortent du groupe : Badr Benoun en défense plus les milieux Selim Amallah et Ilias Chair, tous deux blessés, et Yahya Jabrane. Pour le reste, les cadres seront là, à l’image de Yassine Bounou, victime d’une frayeur en club dimanche avec le FC Séville, Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Romain Saïss, Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Hakim Ziyech, Sofiane Boufal et Youssef En-Nesyri.

Contre le Brésil, le Maroc jouera le 25 mars à Tanger et le 28 mars face au Pérou à Madrid en Espagne.

La liste de Regragui :

J.S

13 mars 2023 par