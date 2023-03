Rabat dément les propos de Emmanuel Macron

Une source officielle au sein du gouvernement marocain a démenti les propos tenus par le président français sur les relations entre la France et le Maroc.

Au cours d’une conférence de presse, le 27 février 2023, au palais de l’Élysée, le président français a qualifié ses relations avec le Roi Mohammed VI d’amicales. Il a reconnu les problèmes entre le Maroc et la France à cause notamment de l’affaire Pegasus et du vote hostile au Royaume au Parlement européen, le 19 janvier 2023.

« Les relations ne sont ni amicales, ni bonnes, pas plus entre les deux gouvernements qu’entre le Palais royal et l’Élysée », a confié une source officielle au sein du gouvernement marocain à Jeune Afrique. La même source ajoute que les deux sujets mentionnés par le président français comme sources de tensions « ne sont que l’illustration de cette situation ».

Elle soutient que « d’autres points de tension ont été volontairement occultés, notamment la restriction arbitraire des visas, la campagne médiatique et le harcèlement judiciaire ».

« L’implication des médias et de certains milieux français dans la genèse et la promotion de l’affaire Pegasus ne pouvait pas se faire sans une implication des autorités françaises. Tout comme le vote du Parlement européen ne pouvait pas passer sans la mobilisation active du groupe Renew dominé par la majorité présidentielle française et présidé par Stéphane Séjoumé dont les liens avec l’Elysée sont de notoriété publique », a notifié la source gouvernementale à JA.

Selon les autorités marocaines, ces deux affaires « participent d’une offensive dont l’objectif est d’avoir un ascendant sur le Maroc et de contenir ses choix internes et de politique étrangère ».

Lors de sa conférence, le président français a aussi déclaré que « si le Maghreb est une réalité géopolitique aujourd’hui, c’est sans doute en France qu’elle se précipite, beaucoup plus que dans la région ».

A travers cette déclaration, Emmanuel Macron résume le Maghreb à sa diaspora en France.

Pour Rabat, ce sont des propos « aussi durs qu’inutiles ».

1er mars 2023 par ,