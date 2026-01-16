Le Maroc crée ’’Film Espoir", l’Association du Festival International du Film

Des enseignants universitaires, des cinéastes, des réalisateurs et des acteurs culturels issus de divers horizons ont mis en place l’Association du Festival International du Film "Film Espoir" – Maroc. L’Assemblée Générale constitutive s’est tenue samedi 10 janvier 2026 à Rabat.

Renforcer la diplomatie culturelle du Royaume du Maroc à travers le 7e art et de poser les bases d’une plateforme cinématographique internationale à vocation panafricaine. C’est l’objectif de la création de l’Association du Festival International du Film "Film Espoir" – Maroc.

Selon un communiqué de presse des initiateurs, l’Association ambitionne « de faire du festival un véritable pont d’échanges artistiques entre les créateurs du continent africain, un levier de soutien aux jeunes talents, ainsi qu’un acteur clé du développement de l’industrie cinématographique marocaine et africaine ».

« Elle s’inscrit dans une vision stratégique intégrée fondée sur la formation et le rayonnement, plaçant au cœur de ses priorités la formation d’une nouvelle génération de cinéastes à travers des ateliers spécialisés en écriture de scénario, réalisation, image et montage », informe la même source.

Il s’agit également d’œuvrer « à la valorisation du cinéma marocain et africain par la programmation de projections de films nationaux et internationaux, de fiction et documentaires, abordant des thématiques sociétales et continentales avec des regards artistiques singuliers ».

Pour contribuer à l’éducation aux médias et à la culture de l’image, il sera organisé des rencontres et tables rondes réunissant réalisateurs, critiques et public -notamment les jeunes et les enfants. Des événements parallèles mêlant cinéma, musique, théâtre et arts plastiques et visuels, ainsi que des "Journées culturelles" permettront de célébrer les traditions africaines et de renforcer les liens humains entre les peuples.

L’Association constitue la plateforme officielle marocaine du Festival International du Film "Film Espoir", dont le siège principal est basé en Côte d’Ivoire et qui s’impose comme une référence du cinéma africain. Son réseau international s’étend notamment à Liège (Belgique), Paris (France), Pointe-Noire (Congo), Lomé (Togo), Conakry (Guinée), Bamako (Mali), Dakar (Sénégal), Abidjan (Côte d’Ivoire) et Yaoundé (Cameroun).

« À travers cette intégration, la branche marocaine ambitionne de tirer parti de cet ancrage géographique étendu afin de favoriser l’échange d’expertises et d’ouvrir de nouvelles perspectives internationales aux cinéastes marocains et africains », souligne le communiqué de presse.

L’Association est ouverte aux acteurs culturels, artistes, chercheurs et passionnés de cinéma souhaitant contribuer à ce projet porteur d’une identité cinématographique marocaine et africaine forte et singulière.

Les Membres du bureau de "Film Espoir"

Présidente : Mme Asmaa El Alaoui ;

Vice-Président : M. Abdessamad Moutei ;

Secrétaire Générale : Mme Hiba El Bouchtaoui ;

Trésorière : Mme Naïma Slimi ;

Vice-Trésorière : Mme Noufissa El Asri ;

Conseillers : M. Hamid Rguibi et Mme Meriem Ait Belhoussein ;

