Le Maroc consolide sa coopération sécuritaire avec les pays africains

Les services de la Sûreté nationale du Royaume du Maroc viennent de présenter leur bilan annuel au titre de l’année 2023 dans tous les domaines et secteurs. Ce bilan met en exergue la modernisation de ses services et autres structures et les efforts déployés pour renforcer la sécurité et la lutte contre la criminalité. Les perspectives portent sur d’importants projets concernant la sécurité et l’ordre public. La DGSN compte aussi pour l’année 2024 renforcer et valoriser la coopération sécuritaire internationale, en partageant son expérience dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée avec les pays amis et partenaires, et autres organisations.

L’un des projets phares de la DGSN pour l’année 2024 est la création d’un centre international de formation de police dans la ville d’Ifrane. Il s’agit d’un institut de formation supérieure au profit des cadres marocains et de leurs collègues du continent africain. Érigé en pôle de formation régional et international, ce centre pourra abriter des cycles de formation et des ateliers de travail, organisés par des partenaires internationaux, au profit des cadres africains de police et de sécurité au Maroc.

L’objectif de centre international spécialisé dans la formation policière est la mise en œuvre de la Vision Royale clairvoyante visant à renforcer les relations de coopération Sud-Sud et consolider les mécanismes de coordination et de formation en matière de sécurité, afin de soutenir la présence et l’influence du Royaume du Maroc dans son environnement africain et international.

La DGSN envisage de généraliser les centres d’enseignement des langues dans diverses écoles de formation de Police, et de perfectionner les techniques de formation en matière de sécurité dans le sport et la gestion des grandes manifestations. Il s’agit de renforcer les capacités de la police et les qualifications des ressources humaines - dans le cadre d’un projet à court terme - pour qu’elles soient prêtes à l’approche des manifestations sportives mondiales et continentales que le Maroc va abriter en 2025 et 2030.

Il est prévu au cours de l’année prochaine l’ouverture de deux écoles de formation sécuritaire à Casablanca et Marrakech, pour renforcer le dispositif de formation à la sécurité que supervise actuellement l’Institut Royal de Police à Kénitra et les écoles de formations à Tanger, Oujda, Fès, Bouknadel, Fouarat et Laâyoune.

L’année 2024 sera marquée par la généralisation complète, à l’ensemble des arrondissements de police, du système d’information relatif à la gestion des affaires criminelles et délits. Sans oublier la poursuite de la digitalisation des services de la Police Judiciaire au niveau national, et le déploiement des équipes mobiles de délivrance de la carte nationale d’identité électronique au niveau de tous les commandements régionaux.

Les services de Sureté Nationale prévoient la construction de nouveaux centres de sûreté adaptés aux attentes des citoyens, dont un nouveau commissariat de police à Beni Bouaayach, dépendant de la Sureté régionale d’Al Hoceima, d’un commissariat au Mausolée Mohammed V à Rabat et du siège du 3ème l’arrondissement de police de Rabat, ainsi que la mise en place de laboratoires régionaux d’analyse des traces numériques au niveau de plusieurs commandements de police.

Il est prévu la construction, l’année prochaine, d’une clinique pilote au nouveau siège de la DGSN. Elle viendra s’ajouter au Centre de radiologie et d’analyses médicales de Rabat et aux centres régionaux de santé de la Sûreté nationale, dont la mission consiste à diversifier l’offre de santé proposée à la famille de la Sûreté Nationale.

Des projets de construction de deux centres de vacances à Martil et à Moulay Bouselham sont en cours d’études.

La Direction Générale de la Sûreté Nationale envisage d’organiser l’année prochaine, la cinquième édition des Journées Portes Ouvertes de Sûreté Nationale dans la ville d’Agadir, concomitamment avec la commémoration du 68ème anniversaire de la création de la Sécurité Nationale.

La DGSN réaffirme son engagement à poursuivre ses efforts visant à consolider la sécurité publique, à renforcer le sentiment de sécurité et à améliorer les services fournis aux citoyens, aux étrangers résidents et aux touristes, sans oublier l’amélioration des conditions professionnelles et sociales du personnel.

27 décembre 2023 par