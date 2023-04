Le Maroc condamne l’incursion des forces israéliennes dans la Mosquée à Al Aqsa

Le Royaume du Maroc désapprouve l’incursion des forces israéliennes dans la Mosquée Al Aqsa. Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger a fustigé cet incident à travers un communiqué publié ce mercredi 05 avril 2023.

« Le Royaume du Maroc condamne vivement l’incursion des forces israéliennes dans la Mosquée Al Aqsa ainsi que l’agression et la terreur des fidèles en plein mois sacré de Ramadan », souligné un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger publié mercredi 05 avril 2023. Le même communiqué indique que « le Royaume du Maroc, dont SM le Roi Mohammed VI préside le Comité Al Qods, souligne la nécessité de respecter le statut juridique, religieux et historique d’Al Qods et des Lieux Saints et d’éviter toutes les pratiques et violations qui sont à même d’anéantir toutes les chances de paix dans la région ».

Le Royaume du Maroc selon le communiqué du ministère marocain des Affaires étrangères, réitère son rejet de ce genre de pratiques qui ne font que compliquer et exacerber la situation dans les territoires palestiniens occupés, et sapent les efforts visant à apaiser les tensions et rétablir la confiance.

