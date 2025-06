Le Maroc appuie la formation de jeunes aviculteurs béninois

La Fédération interprofessionnelle du secteur avicole du Maroc (FISA) en collaboration avec l’Interprofession avicole du Bénin (IAB), a organisé une formation au profit de 11 jeunes Béninois dans le domaine de l’élevage avicole à l’Institut royal des techniciens spécialisés en élevage de Fouarate, à Kénitra.

Dans le domaine de l’élevage avicole, des jeunes béninois renforcent leurs capacités au Maroc. 11 d’entre eux ont bénéficié d’un programme spécial de formation entièrement financé par la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole du Maroc (FISA).

Pendant 30 jours, les bénéficiaires de cette session de formation initiée par l’Ambassade du Maroc au Bénin, ont étudié l’ensemble des maillons de la chaîne avicole moderne à savoir : gestion d’exploitation, reproduction, alimentation, transformation des produits avicoles, l’introduction aux techniques de management ; et une approche pédagogique complète mêlant théorie, pratique sur le terrain, ainsi qu’une immersion dans les réalités du métier.

Au terme de cette première édition, les professionnels et les institutions partenaires ont salué l’initiative qui illustre la pertinence des échanges Sud-Sud orientés vers le transfert de compétences et le développement durable.

Cette formation ouvre la voie à une coopération renforcée entre le Maroc et le Bénin dans les domaines agricoles et agroalimentaires.

A terme, la FISA et l’IAB ont exprimé leur satisfaction quant aux résultats obtenus et leur volonté commune de consolider ce programme dans la durée, en l’élargissant à un plus grand nombre de jeunes Béninois.

2 juin 2025 par ,