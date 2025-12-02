Le Maroc appelle à l’adoption d’une approche africaine contre le terrorisme

La première Conférence sur les victimes africaines du terrorisme se tient du 2 au 3 décembre 2025 a Rabat au Maroc. La rencontre est organisée en partenariat avec le Bureau des Nations Unies pour la Lutte contre le Terrorisme (UNOCT). A l’ouverture des travaux, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a appelé, à l’adoption d’une approche africaine ambitieuse et déterminée, fondée sur la dignité des victimes du terrorisme, la justice et une véritable responsabilité collective face à la recrudescence de la menace terroriste en Afrique.

Dans son discours, mardi dernier, à l’ouverture de la première Conférence sur les victimes africaines du terrorisme, organisée en partenariat avec le Bureau des Nations Unies pour la Lutte contre le Terrorisme (UNOCT), le chef de la diplomatie marocaine a affirmé que cette rencontre continentale marque une étape cruciale pour refonder les stratégies africaines en plaçant les survivants au cœur des politiques publiques et des efforts collectifs de lutte contre l’extrémisme violent.

M. Nasser Bourita a souligné la nécessité de reconnaître les victimes non seulement comme des personnes nécessitant un accompagnement, mais également comme des acteurs essentiels de prévention, de résilience, pouvant contribuer directement à l’élaboration de réponses africaines plus humaines, plus efficaces et plus ancrées dans les réalités du terrain.

Le ministre des Affaires étrangères du Maroc a rappelé que l’Afrique demeure la région la plus touchée par le terrorisme, avec une intensification notable des attaques, notamment dans le Sahel et en Afrique de l’Ouest, où ces violences ont causé des milliers de victimes et provoqué des déplacements massifs, la déscolarisation, la destruction de communautés entières et l’effritement de la cohésion sociale.

"Le terrorisme n’est pas un simple événement passager mais plutôt une déchirure du tissu social, un affaiblissement des économies locales, et une tentative systématique d’implanter le désespoir et de faire perdre le sentiment de sécurité", a déclaré M. Bourita, évoquant des communautés déplacées, des familles brisées, et des jeunesses privées d’avenir.

Cette Conférence s’inscrit, selon lui, dans le cadre des Orientations éclairées de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, qui fait de l’Afrique un axe prioritaire de la politique étrangère marocaine, fondée sur la solidarité, la coopération et le partage des expériences.

Le ministre a souligné que le Royaume agit dans la continuité de cette Vision Royale, à travers une stratégie nationale intégrée reposant sur trois piliers complémentaires : la vigilance sécuritaire, le développement socio-économique et la consolidation du champ religieux ancré dans les valeurs de modération et de tolérance.

L’objectif central de cette rencontre est, comme l’a indiqué le ministre, de transformer la reconnaissance des victimes en un engagement africain concret et structurant. Il a également rappelé que le Bureau Programme de Rabat de l’UNOCT est appelé à jouer un rôle essentiel dans la formation, l’appui technique et le soutien aux victimes à l’échelle régionale.

L’ouverture de la Conférence a été marquée par la présence du Secrétaire Général adjoint des Nations Unies, Chef du Bureau des Nations Unies pour la Lutte contre le Terrorisme (ONUCT), M. Alexandre Zouev, de plusieurs ministres africains, en particulier issus des Etats du Sahel, ainsi que de représentants d’organisations régionales, d’experts internationaux et d’associations de victimes africaines.

