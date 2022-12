Le Maroc aide à la libération d’un otage allemand au Niger

Retenu en otage depuis 2018, l’agent de développement allemand Jörg Lange a été libéré, selon une publication du journal Der Spiegel en date du 9 décembre 2022. Sa libération a été possible grâce à l’aide des services marocains.

L’humanitaire allemand Jörg Lange est libre après presque quatre ans et demi passés en otage. La libération du coopérant de 63 ans est intervenu, vendredi 09 décembre, suite à la négociation des services secrets du Maroc, selon Der Spiegel.

Selon les informations, les choses se sont bien déroulées, compte tenu des circonstances. L’humanitaire de « Bad Honnef » devrait maintenant être acheminé vers l’Allemagne le plus rapidement possible.

Jörg Lange qui dirigeait l’organisation d’aide privée « Help in Niger », a été agressé et enlevé par des inconnus à moto dans la région de Tillabéri dans la zone frontalière avec le Mali le 11 avril 2018. Son chauffeur nigérien a été relâché un peu plus tard. Les autorités allemandes supposent que Lange a d’abord été kidnappé par un groupe criminel, mais qu’il a ensuite probablement été vendu au groupe terroriste islamiste « État islamique au Grand Sahara » (ISGS) par ses ravisseurs à des agents de la région (Mali Niger). Ceux-ci ont ensuite amené Lange à l’ambassade d’Allemagne à Bamako, la capitale malienne, où il a été pris en charge par des agents de l’Office Fédéral de la Police Criminelle (BKA).

Les ravisseurs avaient exigé une rançon à sept chiffres pour l’otage.

A l’époque, les milices de l’ISGS enlevaient les étrangers, essayant principalement de remplir leurs trésors de guerre en extorquant des rançons.

L’équipe de crise a fait des dizaines de tentatives au fil des ans pour libérer Lange.

En septembre 2018, la Bundeswehr a déployé une petite équipe de soldats d’élite du commandement des forces spéciales (KSK) au Niger. L’équipe avait dressé un tableau actualisé de la situation et déterminé si Lange peut être libéré militairement. Le KSK a réussi à déterminer à plusieurs reprises où se trouvait Lange. Cependant, une opération d’accès n’a jamais été sérieusement envisagée car le risque aurait été trop élévé.

Les ravisseurs ont publié des messages à plusieurs reprises, au fil des ans, pour utiliser Lange comme monnaie d’échange. Par exemple, une vidéo est apparue peu après une attaque dans la région frontalière Mali/Niger. Plus tard, Lange désespéré écrivait des lettres à sa femme et à ses quatre enfants. Dans une lettre manuscrite en français en 2019, il a averti que le gouvernement fédéral ne devait pas prolonger les négociations avec les ravisseurs. Il était au milieu d’une zone de guerre et il représentait l’ennemi pour les ravisseurs, a déclaré Lange dans sa lettre.

Au fil des années, toutes les tentatives pour mettre fin à cette prise d’otage ont échoué. Des intermédiaires de la région se sont présentés pour offrir leurs services à plusieurs reprises. Bien que certains aient fourni une preuve de vie à l’otage en échange d’argent, la plupart des efforts ont échoué. Un soi-disant groupe de négociation du BKA a dû tout recommencer. Entre temps, on craignait fort que Lange soit tué ou qu’il succombe aux rigueurs de sa condition d’otage ou encore qu’il soit conduit vers de nouvelles cachettes.

Après de nombreuses tentatives infructueuses, la libération a été relativement rapide avec l’aide du Maroc.

Il y a quelques semaines, les services secrets locaux ont proposé leur médiation. Après que les Marocains ont réussi à confirmer une preuve de vie actualisé de la victime, l’équipe de crise a eu espoir à nouveau. L’Office Fédéral de la Police Criminelle (BKA) était également sur place depuis le début de cette semaine, car la libération était attendue.

