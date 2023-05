Le Maroc affronte le Mali ce dimanche

Deux gros chocs sont à vivre ce dimanche comptant pour les demi-finales de la CAN U17 en Algérie.

Les jeunes talents prometteurs des 4 nations encore en lice du dernier carré Sénégal, Burkina Faso, Maroc et Mali s’apprêtent à entrer en scène. Ils sont évidemment prêts à tout donner pour décrocher une place de finaliste. Deux affiches sont à suivre :

Sénégal vs Burkina Faso

Les Lionceaux du Sénégal se sont montrés sans pitié face à l’Afrique du Sud (5-0) en quarts de finale. Mais pour ceux qui ont suivi les performances de l’équipe dirigée par Serigne Saliou Dia en poules, c’est tout sauf une surprise. Ils avaient battu successivement le Congo (1-0), l’Algérie (3-0) puis la Somalie (3-0).

Mais attention, le Burkina-Faso pourrait mettre un terme à la série de victoires des Sénégalais, qui sont les grands favoris pour ce match.

Maroc vs Mali

Mise à part la défaite face à la Zambie (2-1). Les hommes de Saïd Chiba marchent sur l’eau. Avec six points en poule grâce à leurs succès contre l’Afrique du Sud (2-0) et le Nigeria (0-1), et surtout leur victoire (3-0) face aux Fennecs lors des quarts de finale, les Lionceaux de l’Atlas font forte impression.

Toutefois, il va falloir sortir le grand jeu face au Mali qui réalise également un tournoi convaincant

Le programme de dimanche à la CAN U17 :

Sénégal-Burkina Faso, au stade du 19-Mai-1956 à Annaba à 17h

Maroc-Mali, au stade Mohamed Hamlaoui à Constantine à 20h



J.S

14 mai 2023 par