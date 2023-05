Le Maroc affronte l’Afrique du Sud ce dimanche

Après le match d’ouverture entre l’Algérie et la Somalie (2-0 pour le pays hôte), la CAN U17 est à sa deuxième journée ce dimanche 30 Avril 2023.

Champions du monde à cinq reprises et doubles vainqueurs de la CAN au cours de leur histoire, les Golden Eaglets du Nigeria défient les jeunes Chipolopolos de la Zambie pour leur premier match dans cette CAN des moins de 17 ans.

Le programme de la CAN U17 de cette journée :

Sénégal-Congo (Groupe A), à 14h à Alger

Nigeria-Zambie (Groupe B), 17h à Constantine

Maroc-Afrique du Sud (Groupe B), 20h à Constantine

J.S

