Le Maroc accorde au Bénin 40 places de formation professionnelle

Au titre de l’année académique 2023-2024, le Bénin bénéficie de la part du Maroc de 40 places de formation professionnelle dont 30 places avec bourses dans différentes filières et 10 places sans bourse dans le domaine du Bâtiment et Travaux Publics (BTP). L’annonce a été faite, lundi 08 mai 2023, à travers un communiqué de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La date limite de dépôt de dossier est fixée au lundi 22 mai 2023. Lire les conditions d’admission et les pièces à fournir.

9 mai 2023 par ,