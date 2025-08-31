dimanche, 31 août 2025 -

Gouvernance par la réduction des risques

Le Manifeste 2025 lancé au Maroc le 4 septembre




African Global Health et Diplomatic Courier organisent, les 4 et 5 septembre 2025, un symposium de haut niveau à l’Hôtel Four Seasons de Casablanca (Maroc). Un nouveau Manifeste sera lancé au cours de cette rencontre qui va réunir des leaders africains et internationaux pour explorer l’innovation en matière de gouvernance et la coopération Sud–Sud.

La rencontre qui se déroule à casablanca, les 4 et 5 septembre, va explorer l’approche émergente de l’Afrique en matière de gouvernance par la réduction des risques, un modèle pragmatique fondé sur la solidarité, l’inclusivité et la résilience.

L’événement qui se déroule sous la houlette de Maroc Newspaper, marquera le lancement officiel de « Harm Reduction – The Manifesto 2025 », un nouvel ouvrage aux éditions ORION qui marque la voix de l’Afrique et du global South créant des ponts de travail en connexion avec le monde. Cet ouvrage amplifie les voix d’experts africains et internationaux appelant à des systèmes de gouvernance plus justes, plus efficaces et fondés sur des données probantes.

Dans un contexte de crises mondiales qui se chevauchent — du changement climatique aux urgences sanitaires en passant par les migrations massives — l’Afrique propose un modèle tourné vers l’avenir, ancré dans les principes de la réduction des risques.

Initialement née dans le champ de la santé publique, cette approche est aujourd’hui réinventée pour orienter les politiques, les institutions et la coopération internationale.

Le symposium réunira des responsables gouvernementaux, des leaders de la santé publique, des diplomates et des acteurs du changement afin d’examiner comment ce prisme de gouvernance peut inspirer de nouvelles formes de coopération Sud–Sud et des systèmes publics plus résilients.

Le symposium va aborder plusieurs thèmes dont Le financement innovant et les alliances pragmatiques ; La diplomatie culturelle et les partenariats internationaux ; et Des solutions de gouvernance face aux défis mondiaux.

« L’Afrique ne se contente pas de réagir aux crises ; elle propose un modèle capable d’inspirer le monde. La réduction des risques appliquée à la gouvernance est notre réponse concrète aux défis d’aujourd’hui et de demain », a déclaré Dr. Imane Kendili, Présidente d’African Global Health et hôte de la rencontre.

« Nous parlons souvent de réinventer les systèmes, mais ce manifeste fait plus qu’imaginer : il trace un cadre audacieux et concret qui place la dignité humaine et la coopération au centre de la gouvernance », a déclaré Ana C. Rold, Fondatrice et PDG de Diplomatic Courier et co-organisatrice de l’événement.

Le symposium est organisé par AGH et Diplomatic Courier.
African Global Health (AGH) est une organisation non gouvernementale basée au Maroc qui promeut les pratiques de réduction des risques, la gouvernance inclusive et la coopération Sud–Sud à travers l’Afrique.
Diplomatic Courier est une organisation médiatique mondiale spécialisée dans les affaires internationales et une plateforme de rencontres mettant en lumière l’innovation, la diplomatie et les solutions aux défis les plus pressants du monde.

31 août 2025 par Ignace B. Fanou




