Les trois points de la première journée du Groupe C à la CAN U17 en Algérie sont maliens.

Mali vs Burkina Faso c’était le seul match au programme ce lundi 01 Mai 2023 en cette CAN U17. Un seul but a suffi aux Maliens pour plier la rencontre.

Mamadou Doumbia, est le seul buteur du match (25e minute). Score final 1-0.

Le Mali prend les commandes du groupe C avec ces trois points au compteur.

J.S

2 mai 2023 par ,