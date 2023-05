Le Mali rejoint le Maroc en demi-finales

Le Mali s’offre le troisième ticket pour les demi-finales de la CAN U17 en Algérie.

Dans un match sans suspense, le Mali a éjecté le Congo en s’imposant de la plus belle des manières sur le score de 3-0 ce jeudi 11 Mai. C’était à l’occasion du troisième quart de finale de la compétition.

Ce sont les Maliens qui s’offraient la première occasion du match. Mahmoud Barry, débordait à gauche et voyait son centre mourir dans les gangs de Bonazebi à la 2e minute. Après une petite domination territoriale des Diablotins, les Aiglonnets reprenaient le match à leur compte grâce notamment à Souleymane Sanogo qui sollicitait Bonazebi sur un tir détourné en corner (5e). Un léger temps fort récompensé par le but d’Ange Martial Tia. Trouvé dans le cœur de la défense congolaise sur une passe de Mamadou Doumbia, le milieu de terrain enroulait parfaitement sa frappe dans le petit filet de Bonazebi à la 8e minute.

Les doubles champions d’Afrique allaient finalement faire le break par l’intermédiaire de Mamadou Doumbia qui, servi par Mahmoud Barry, se muait en buteur et concrétisait une belle action collective à la 31e.

Enfin, Makouangou se rendait coupable d’une main dans la surface et l’arbitre désignait le point de penalty. Mahmoud Barry se chargeait de la sentence et portait le score à 3-0 (56e).

Le Mali est donc qualifié pour les demi-finales après le Sénégal et le Maroc. Les Aiglonnets défieront les Lionceaux de l’Atlas, tombeurs de l’Algérie, pour une place en finale.

