Musique

L’Afrique pleure le maestro Boncana Maïga




Le monde de la culture est en deuil ! Boncana Maïga, légende africaine du salsa s’est éteint, samedi 28 février 2026 à Bamako à l’âge de 77 ans.

Boncana Maïga est décédé des suites d’une maladie dans une clinique de la capitale malienne.

Le décès est survenu le samedi 28 février 2026.

Dans un communiqué officiel publié dès l’annonce de la nouvelle, le gouvernement du Mali a exprimé sa « profonde tristesse ». Le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Mamou Daffé, a salué la mémoire d’une « figure légendaire » qui a consacré sa vie au rayonnement de la culture malienne sur la scène internationale.

« Le Ministre s’incline devant la mémoire de cette illustre figure de la culture malienne et présente ses condoléances les plus attristées à sa famille biologique, au monde artistique et culturel, ainsi qu’à l’ensemble du peuple malien », souligne le communiqué.

Né à Gao, Boncana Maïga a incarné le dialogue musical entre l’Afrique et les Caraïbes. Parti étudier la musique à Cuba dans les années 1960 au sein du groupe mythique Las Maravillas de Mali, il y a perfectionné son art de la flûte et du saxophone, ainsi que ses talents d’arrangeur.

Plus tard, il deviendra l’un des piliers et fondateurs du collectif panafricain Africando, projet ambitieux mêlant salsa new-yorkaise et voix mandingues, wolof ou peules.

Le Béninois feu Gnonas Pédro fut membre du mythique groupe de salsa Africando.

L’œuvre emblématique Mariétou, de Boncana Maïga, demeure un classique indémodable des pistes de danse du continent.

Au-delà de ses propres succès, il a été l’architecte sonore des plus grands noms : de la diva Oumou Sangaré à Alpha Blondy, en passant par Manu Dibango ou encore son épouse, la chanteuse Kamaldine.

Dernier adieu

Les obsèques du « Maestro » Boncana Maïga se tiendront ce dimanche 1er mars 2026 à 14h00 à son domicile de Baco-Djicoroni Golf, à Bamako.

Boncana Maïga restera une « source d’inspiration pour les jeunes générations », selon le ministère malien de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme.
M. M.

1er mars 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




