Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L'ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l'Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l'UMOA :    

Présidentielle 2026 au Bénin

Le Maire de Toffo dans la dynamique Wadagni




La vague de soutiens en faveur de la candidature de Romuald Wadagni pour l’élection présidentielle de 2026 continue de s’élargir. Ce mercredi 03 septembre 2025, le Maire de la commune de Toffo, Bibiane Soglo Adamaze, à travers une déclaration officielle, a affiché un appui clair et déterminé à celui qui incarne désormais l’unité de la mouvance présidentielle.

La première autorité communale de Toffo n’a pas mâché ses mots. Pour Bibiane Soglo Adamaze, le choix de Romuald Wadagni va bien au-delà d’un simple alignement partisan : « C’est l’adhésion à une vision claire, celle de la continuité, de la rigueur, de la compétence, et de la prospérité durable », a-t-elle déclaré.

S’appuyant sur les avancées notables enregistrées ces dernières années, Bibiane Soglo Adamaze affirme que Toffo est l’un des symboles de la dynamique impulsée au niveau national sous le leadership du Président Patrice Talon, avec Romuald Wadagni aux commandes des finances publiques.

« Toffo, jadis marginalisée est aujourd’hui une commune témoin de cette dynamique nationale. Les projets d’infrastructures, les réhabilitations routières, les améliorations énergétiques et la modernisation des services publics témoignent d’un engagement concret envers les populations », a-t-elle insisté.

Un appel à la mobilisation

Décrivant Romuald Wadagni comme un homme de résultats, le Maire voit en lui le visage d’une nouvelle génération de dirigeants, intègres, compétents et engagés. « Il n’est pas l’homme des promesses : il est celui des résultats », a-t-elle martelé.

Dans un message fort à ses administrés, Bibiane Soglo Adamaze a lancé un appel vibrant à l’union et à la mobilisation générale : « J’invite tous les fils et filles de Toffo, toutes les forces vives, les leaders communautaires, les jeunes et les femmes, à se mobiliser massivement autour de cette candidature porteuse d’espoir pour le Bénin. »

4 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




