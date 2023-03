Le Maire Ahouandjinou et le Département de la Vendée misent sur la formation des jeunes

La formation des jeunes de la commune d’Abomey-Calavi préoccupe toujours son premier responsable et son Conseil municipal.En vue de continuer à aider les jeunes en quête d’emploi,le Maire Angelo Evariste Ahouandjinou s’est attaché les services des membres de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat des pays de la Loire en France.Reçus à la Mairie d’Abomey-Calavi dans l’après-midi de ce lundi 13 mars 2023,les membres de la délégation du Département français de la Vendée conduite par Michaël LECOMTE,Expert pour les métiers de la boulangerie-pâtisserie a pu échanger avec le Maire Ahouandjinou des nombreux débouchés que pourraient engendrer à terme ces formations de courte durée à dispenser aux jeunes retenus lors de leur séjour au Bénin.Au programme de leur agenda, plusieurs modules de formation au profit des jeunes et basées essentiellement sur les métiers de la boulangerie-pâtisserie.

Très enthousiasmé par cette alléchante offre de formation pratique et théorique au profit des jeunes de sa commune,le Maire Angelo Evariste Ahouandjinou s’est dit honoré que sa ville soit retenue par le programme Jeunesse 8 qui forme depuis plusieurs années des jeunes à l’auto emploi au Bénin."Considérez moi comme apprenant de ce programme"a lancé le Maire Ahouandjinou qui a réaffirmé tout son intérêt pour les formations du genre susceptibles de résorber un tant soit peu le problème crucial de chômage dans notre pays.Rappelons enfin que cette mission s’achève le 25 mars prochain.

13 mars 2023 par