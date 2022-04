Le MOPAD appuie le comité local de la Croix-Rouge de Toffo

Appuyer le comité local de la Croix-Rouge de Toffo, c’est l’objet de la visite effectuée, ce jeudi 07 avril 2022, par le Mouvement Patriotique pour la Démocratie et le Développement (MOPAD).

Le MOPAD a fait don de matériels au Comité Local de la Croix Rouge.

Une délégation du Mouvement Patriotique pour la Démocratie et le Développement était ce jeudi à Toffo Gomey. La délégation conduite par Laure DANDJINOU, membre du Conseil Consultatif National du MOPAD a fait don au comité local de la Croix-Rouge. Le lot de matériels est composé d’un brancard et d’un kit de premiers secours. Il vise à contribuer à l’amélioration des capacités de la structure afin qu’elle puisse assister convenablement les populations de manière plus efficace.

Le don selon Laure DANDJINOU vise à alléger les souffrances des populations à travers le renforcement des capacités du comité local de la Croix-Rouge d’une part, et d’autre part, lui permettre de disposer de matériels adéquats pour porter assistance aux personnes en situation de vulnérabilité.

« Les volontaires constituent un élément identitaire au même titre que le droit et les principes humanitaires. Il nous faut être capables de fournir un soutien à leurs activités par des moyens efficaces et leur accorder un appui nécessaire pour leur extraordinaire engagement », a souligné le président du MOPAD. Pour Rex KOUKPOLOU, le matériel de secours offert au comité local, permettra de continuer à placer au cœur de leur action, la réponse aux besoins des personnes et des communautés, et d’accroitre l’efficacité de la fourniture de service.

Pour le président du comité local de la Croix-Rouge Toffo, le don va renforcer la visibilité des actions de la structure dans la commune.

Paul AKAKPO a rassuré la délégation du MOPAD qu’un bon usage sera fait du matériel mis à la disposition de sa structure. Il a exprimé ses remerciements et ceux du président de la Croix-Rouge Béninoise aux militants de MOPAD.

Présent à la cérémonie de remise de don, le Roi de Toffo a invité les responsables du mouvement à soutenir les femmes de la commune à s’autonomiser avec quelques moyens, afin de développer des activités génératrices de revenus.

Dans sa mission de prévention et de soulagement des souffrances des populations locales, la Croix-Rouge de Toffo est confrontée au problème récurrent de manque de matériels dont notamment celui de brancards, de mannequins, de trousses de secours, d’ambulances, et de bâtiment devant abriter le siège local. Des problèmes qui ont certainement amené le MOPAD à faire cette action.





F. A. A.

