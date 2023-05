Menace de retrait de l’agrément à certaines écoles

Les instructions officielles relatives au calendrier scolaire et aux emplois du temps ne sont pas respectées dans certaines écoles privées. Le ministre des enseignements maternel et primaire a fait le constat et invite les promoteurs d’écoles à se conformer « strictement » aux dispositions légales et règlementaires en matière d’éducation en République du Bénin. Cette annonce est faite à travers un communiqué en date du mardi 09 mai 2023.

