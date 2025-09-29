lundi, 29 septembre 2025 -

Gouvernance

Le MEF place le Bénin au sommet de la transparence budgétaire




Entre 2016 et 2023, le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) a doublé les recettes fiscales, réduit la dette et multiplié les dépenses sociales. Voici comment le MEF a transformé l’économie du Bénin.

Au Bénin, les recettes domestiques ont plus que doublé en sept ans. Elles sont passées de 746 milliards FCFA en 2016 à plus de 1 700 milliards en 2023. Une augmentation de 128 % sans hausse d’impôts.

Le Code Général des Impôts a adopté a permis la suppression de vingt taxes et impôts.

En parallèle, la télédéclaration et le télépaiement ont été généralisés.

Le civisme fiscal a suivi. Le nombre d’entreprises contribuables a été multiplié par trois. De 2 979 à 8 655.
De sources proches du Ministère de l’Economie et des Finances, l’objectif d’ici 2026 est financer 75 % du budget national avec les ressources propres, contre 59 % en 2023.

Accès aux marchés internationaux et crédibilité retrouvée

Depuis 2019, le Bénin est noté par les trois principales agences. En avril 2024, S&P a relevé sa note à BB-.
Le Bénin a gagné la confiance des marchés. Cinq eurobonds ont été levés depuis 2016 pour 1 754 milliards FCFA. Des levées de fonds qui ont servi à rembourser d’anciennes dettes plus chères (taux > 7%) ; racheter par anticipation des eurobonds pour profiter des conditions favorables ; Financer les projets de développement (974 milliards FCFA).

Autre symbole de rigueur : les dettes internes sont désormais réglées sous 30 jours. Un soulagement pour les entreprises.

Le taux d’endettement du Bénin reste bas : autour de 50 % du PIB. En dessous du seuil communautaire de 70 %.

Le Bénin occupe désormais la première place en Afrique francophone en matière de transparence budgétaire. Deuxième à l’échelle du continent.

Le social au cœur du budget : des dépenses multipliées par cinq

En 2023, le Bénin a investi près de 900 milliards FCFA dans les dépenses sociales prioritaires, contre 177 milliards avant 2016.

Les actions sont multiples : cantines scolaires (1,3 million d’enfants), microcrédits, soins gratuits pour les plus démunis, assurance maladie universelle, entretien des pistes rurales, soutien à l’entrepreneuriat des jeunes.
Le gouvernement rompt avec l’assistanat ponctuel. Il privilégie des politiques sociales structurées, pour plus d’autonomie.

Le budget de l’État est publié dans un langage simplifié. Il est traduit en huit langues nationales. Un effort salué par la société civile.

29 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




