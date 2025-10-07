mardi, 7 octobre 2025 -

500 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Amélioration du climat des affaires au Bénin

Le MEF lance la plateforme numérique de dialogue public-privé

(Un canal d’écoute des préoccupations et un espace de valorisation des projets d’investissement)




Le ministère de l’Économie et des Finances a procédé, ce mardi 7 octobre 2025, à Bénin Royal Hôtel, au lancement officiel de la plateforme numérique de dialogue public-privé. La cérémonie s’est déroulée en présence d’acteurs gouvernementaux, de représentants du secteur privé, de la société civile et de partenaires techniques et financiers.

Le Bénin franchit un nouveau cap dans l’amélioration de son environnement des affaires avec le lancement officiel de la plateforme numérique de dialogue avec le secteur privé. C’est un outil digital mis en place par le gouvernement béninois, via la Cellule technique d’appui à l’amélioration du Climat des Affaires (CCA) du ministère de l’Économie et des Finances avec l’appui de la Coopération allemande-GIZ pour instaurer un canal formel et permanent de dialogue entre le public et le privé.

Dans son discours d’ouverture, Ilyass Sina, coordonnateur de la Cellule technique d’appui à l’amélioration du climat des affaires (CCA), a exprimé sa joie et sa reconnaissance envers tous les acteurs qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Il a retracé les grandes étapes du processus entamé depuis un an. Le projet s’est construit à travers une série de dialogues multi-acteurs, impliquant la Chambre de Commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin), les agences gouvernementales et les communes. « Nous avons été dans quelques communes du Bénin parce que la plateforme allait servir également à présenter les opportunités d’investissement dans nos communes au secteur privé », informe Ilyass Sina.

À ce jour, plus de 20 communes ont déjà publié sur la plateforme des idées de programmes d’investissement à l’intention des opérateurs économiques. « Le processus va se poursuivre parce que nous allons passer à une autre phase d’expérimentation et nous aurons besoin des contributions et critiques de chaque acteur », a indiqué le coordonnateur de la CCA. Il a également insisté sur l’importance de la réactivité des points focaux désignés au sein des agences gouvernementales. « Vous aurez 72 heures pour répondre aux requêtes. Il va falloir répondre rapidement dans la dynamique de satisfaire le secteur privé qui va soumettre ses préoccupations », a-t-il ajouté.

Vue partielle des participants

Jacky Barboza, représentant de la GIZ, a rappelé que la plateforme est le fruit d’un travail collaboratif visant à renforcer la synergie public-privé au service d’un développement économique durable. « L’objectif principal de cette plateforme est double. D’une part, c’est de créer un canal d’écoute et de prise en compte des enjeux spécifiques du secteur privé pour mieux orienter les politiques publiques et d’autre part, mettre en lumière les projets d’investissement structurant capables de transformer durablement nos territoires », a déclaré le représentant de la GIZ. Il a invité la CCI Bénin à mobiliser les entreprises autour de l’outil.

Investissement privé comme moteur de croissance et d’emplois

Au nom du ministre d’État en charge de l’Économie et des Finances, Awaou Baco, Secrétaire générale adjointe du ministère, a salué l’initiative qui s’inscrit dans la volonté du gouvernement de renforcer l’investissement privé comme moteur de croissance et d’emplois. Elle a rappelé que le Bénin a engagé des réformes structurelles significatives : modernisation des infrastructures, renforcement du cadre législatif, adoption d’un nouveau Code du travail et d’un Code des investissements plus attractif. Selon Awaou Baco, la plateforme numérique vient compléter ces efforts en créant un espace de dialogue permanent et structuré entre le public et le privé. Elle a remercié les équipes de la CCA, la coopération allemande, ainsi que les équipes techniques pour leur contribution à la réussite de l’initiative.

Un aperçu de la plateforme du dialogue public-privé

« Nous croyons fermement que cette plateforme contribuera à accroître la transparence dans le traitement des doléances du secteur privé et favoriser la réactivité du gouvernement, faciliter l’accès à des informations essentielles sur les opportunités d’investissement, promouvoir le dialogue entre le secteur public et le secteur privé », a conclu la représentante du ministère de l’Économie et des Finances.

La plateforme numérique de dialogue public-privé, désormais accessible sur www.dialogue.finances.bj, permet au secteur privé de soumettre ses préoccupations ; de découvrir les investissements publics proposés par le gouvernement du Bénin, les communes et les intercommunalités et de manifester son intérêt pour un projet.
Le lancement de cette plateforme marque une nouvelle ère de gouvernance économique participative au Bénin. Elle symbolise un engagement fort du gouvernement et de ses partenaires à construire un climat des affaires plus transparent, efficace et attractif, dans l’optique de faire du secteur privé un véritable pilier du développement national.

Akpédjé Ayosso

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

7 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Romuald Wadagni veut rendre navigable le fleuve Ouémé sous son quinquennat


7 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Romuald Wadagni a été investi le samedi 04 octobre candidat de la (…)
Lire la suite

De nouveaux membres nommés au Conseil d’Administration de PADME


6 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Par décret en date du 03 septembre 2025, le chef de l’Etat Patrice (…)
Lire la suite

« Notre offre de crédit aux PME est riche, diversifiée et flexible »


6 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Dans son escarcelle, UBA BENIN dispose d’une panoplie de produits pour (…)
Lire la suite

FAGACE se réinvente pour renforcer l’accès des PME au financement


2 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Invité du Club de l’Économiste, ce jeudi 2 octobre 2025, le Directeur (…)
Lire la suite

La phase 3 du MicroCrédit Alafia démarre avec des virements allant à (…)


2 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La Place Tabéra de Parakou a vibré ce jeudi 02 octobre 2025 à (…)
Lire la suite

Signature d’un nouvel accord aérien entre le Bénin et le Maroc


1er octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un nouvel accord aérien relie désormais la République du Bénin et le (…)
Lire la suite

Le Bénin renforce sa souveraineté budgétaire et sa crédibilité (…)


29 septembre 2025 par Marc Mensah
Entre 2016 et 2023, le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) a (…)
Lire la suite

415 ha de kaolin à exploiter à Kétou


26 septembre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement a accordé un permis d’exploitation de kaolin à la (…)
Lire la suite

L’assurance agricole indicielle instaurée au Bénin


25 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un régime de l’assurance agricole indicielle est instauré au Bénin. La (…)
Lire la suite

Sidi Ould Tah chez le président ivoirien


20 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Sidi (…)
Lire la suite

La CCI Bénin rapproche entrepreneurs sud-africains et béninois


19 septembre 2025 par Marc Mensah
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) a organisé, (…)
Lire la suite

Un budget de 6 milliards FCFA pour la CCI Bénin


19 septembre 2025 par Marc Mensah
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) a tenu, ce (…)
Lire la suite

Les acteurs de la microfinance d’Afrique à Cotonou dès lundi


18 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Semaine nationale de la microfinance (SéNaMif) démarre, lundi 22 (…)
Lire la suite

Prof Charlemagne IGUE, nouveau recteur de l’UAC


17 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Après avis du Conseil national de l’éducation (CNE), le gouvernement a (…)
Lire la suite

Ce qu’il faut savoir sur le nouveau fonds pour les communes


17 septembre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement change d’approche dans le financement des communes. (…)
Lire la suite

ARISE mobilise 700 millions de dollars


16 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Groupe ARISE Integrated Industrial Platforms (ARISE IIP), acteur (…)
Lire la suite

Des journalistes de l’UEMOA en formation à Cotonou


15 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Cotonou accueille une session de formation des journalistes des États (…)
Lire la suite

Les journalistes de l’UEMOA font escale à L’Économiste du Bénin


15 septembre 2025 par La Rédaction
En prélude à la session de renforcement des capacités organisée à leur (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires