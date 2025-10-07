Le MEF lance la plateforme numérique de dialogue public-privé

Le ministère de l’Économie et des Finances a procédé, ce mardi 7 octobre 2025, à Bénin Royal Hôtel, au lancement officiel de la plateforme numérique de dialogue public-privé. La cérémonie s’est déroulée en présence d’acteurs gouvernementaux, de représentants du secteur privé, de la société civile et de partenaires techniques et financiers.

Le Bénin franchit un nouveau cap dans l’amélioration de son environnement des affaires avec le lancement officiel de la plateforme numérique de dialogue avec le secteur privé. C’est un outil digital mis en place par le gouvernement béninois, via la Cellule technique d’appui à l’amélioration du Climat des Affaires (CCA) du ministère de l’Économie et des Finances avec l’appui de la Coopération allemande-GIZ pour instaurer un canal formel et permanent de dialogue entre le public et le privé.

Dans son discours d’ouverture, Ilyass Sina, coordonnateur de la Cellule technique d’appui à l’amélioration du climat des affaires (CCA), a exprimé sa joie et sa reconnaissance envers tous les acteurs qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Il a retracé les grandes étapes du processus entamé depuis un an. Le projet s’est construit à travers une série de dialogues multi-acteurs, impliquant la Chambre de Commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin), les agences gouvernementales et les communes. « Nous avons été dans quelques communes du Bénin parce que la plateforme allait servir également à présenter les opportunités d’investissement dans nos communes au secteur privé », informe Ilyass Sina.

À ce jour, plus de 20 communes ont déjà publié sur la plateforme des idées de programmes d’investissement à l’intention des opérateurs économiques. « Le processus va se poursuivre parce que nous allons passer à une autre phase d’expérimentation et nous aurons besoin des contributions et critiques de chaque acteur », a indiqué le coordonnateur de la CCA. Il a également insisté sur l’importance de la réactivité des points focaux désignés au sein des agences gouvernementales. « Vous aurez 72 heures pour répondre aux requêtes. Il va falloir répondre rapidement dans la dynamique de satisfaire le secteur privé qui va soumettre ses préoccupations », a-t-il ajouté.

Jacky Barboza, représentant de la GIZ, a rappelé que la plateforme est le fruit d’un travail collaboratif visant à renforcer la synergie public-privé au service d’un développement économique durable. « L’objectif principal de cette plateforme est double. D’une part, c’est de créer un canal d’écoute et de prise en compte des enjeux spécifiques du secteur privé pour mieux orienter les politiques publiques et d’autre part, mettre en lumière les projets d’investissement structurant capables de transformer durablement nos territoires », a déclaré le représentant de la GIZ. Il a invité la CCI Bénin à mobiliser les entreprises autour de l’outil.

Investissement privé comme moteur de croissance et d’emplois

Au nom du ministre d’État en charge de l’Économie et des Finances, Awaou Baco, Secrétaire générale adjointe du ministère, a salué l’initiative qui s’inscrit dans la volonté du gouvernement de renforcer l’investissement privé comme moteur de croissance et d’emplois. Elle a rappelé que le Bénin a engagé des réformes structurelles significatives : modernisation des infrastructures, renforcement du cadre législatif, adoption d’un nouveau Code du travail et d’un Code des investissements plus attractif. Selon Awaou Baco, la plateforme numérique vient compléter ces efforts en créant un espace de dialogue permanent et structuré entre le public et le privé. Elle a remercié les équipes de la CCA, la coopération allemande, ainsi que les équipes techniques pour leur contribution à la réussite de l’initiative.

« Nous croyons fermement que cette plateforme contribuera à accroître la transparence dans le traitement des doléances du secteur privé et favoriser la réactivité du gouvernement, faciliter l’accès à des informations essentielles sur les opportunités d’investissement, promouvoir le dialogue entre le secteur public et le secteur privé », a conclu la représentante du ministère de l’Économie et des Finances.

La plateforme numérique de dialogue public-privé, désormais accessible sur www.dialogue.finances.bj, permet au secteur privé de soumettre ses préoccupations ; de découvrir les investissements publics proposés par le gouvernement du Bénin, les communes et les intercommunalités et de manifester son intérêt pour un projet.

Le lancement de cette plateforme marque une nouvelle ère de gouvernance économique participative au Bénin. Elle symbolise un engagement fort du gouvernement et de ses partenaires à construire un climat des affaires plus transparent, efficace et attractif, dans l’optique de faire du secteur privé un véritable pilier du développement national.

Akpédjé Ayosso

7 octobre 2025 par ,