Le MEF et ses structures sous-tutelle organisent une campagne de collecte de sang

Le Ministère de l’Economie et des Finances et l’ensemble de ses structures sous-tutelle organisent du 06 au 10 mars 2023 une campagne de collecte de poches de sang. Elle va se dérouler dans toutes les structures du ministère.

Le personnel du Ministère de l’Economie et des Finances, s’active pour marquer la Journée Internationale de la Femme. L’Amicale des Femmes du Ministère en charge des Finances (AFMEF) mobilise de son côté ses troupes. Avec le soutien de l’Agence Nationale pour la Transfusion Sanguine, il sera organisé cinq (5) jours de campagne de collecte de poches de sang dans les structures du Ministère de l’Economie et des Finances. La campagne sous le thème ‘’Célébrons la femme en aidant à sauver des vies’’, débute le lundi 6 mars 2023 au sein de la Poste du Bénin et de la Loterie nationale du Bénin. Le mardi 7 mars, la collecte de poches de sang aura lieu à la Direction générale des Impôts et au Trésor public. Ce sera le tour de l’Administration centrale des finances/MEF, le mercredi 8 mars.

La campagne va se poursuivre le jeudi 9 mars avec la Douane Béninoise et l’institution financière PADME. Elle prendra fin le vendredi 10 mars avec les structures telles que : la Caisse Autonome d’Amortissement, l’’Institut National de la Statistique et de la Démographie ; le Centre National de Formation Comptable ; la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières, l’Agence Nationale de Surveillance des Systèmes Financiers Décentralisés ; l’Agence Nationale du Domaine et du Foncier ; la Banque Internationale pour l’Industrie et le Commerce et la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin.

Akpédjé Ayosso

23 février 2023 par