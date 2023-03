Le MCVDD recrute un chargé de communication

Le ministère du Cadre de vie et du Développement durable à travers la Direction Générale de l’Environnement et du Climat (DGEC), lance un avis de recrutement d’un(e) Chargé de Communication. C’est pour le compte du Projet d’Adaptation Basée sur les Écosystèmes (PABE).Selon le communiqué de Martin Pépin Aïna, DG de la DGEC, en date du 1er mars 2023, le dossier de candidature doit être envoyé par courrier électronique à l’adresse : dgec.recrutement@gouv.bj au plus tard le mercredi 15 mars 2023 à 18H 00, avec comme objet : Recrutement au poste de chargé de communication. « Seuls les candidats dont les dossiers auront été présélectionnés seront informés de la suite du processus », précise le communiqué. Lire les pièces à fournir.

7 mars 2023 par ,