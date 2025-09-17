mercredi, 17 septembre 2025 -

Education au Bénin

Le Lycée Pierre Manoël accrédité au programme ‘’Bourses de vie‘’




Le Lycée international Pierre Manoël de Cotonou fait désormais partie des établissements privés d’enseignement de ‘’renommée internationale’’. Une liste d’établissements habilités à accueillir les meilleurs lauréats au CEP et au BEPC, aux frais de l’Etat.

Le 30 juillet 2025, le président Patrice Talon a signé un décret qui place officiellement le Lycée international Pierre Manoël de Cotonou parmi les établissements privés d’enseignement secondaire de ‘’renommée internationale’’.

L’établissement est ainsi autorisé à accueillir, pour le compte de l’État, les meilleurs lauréats du CEP et du BEPC, dans le cadre du programme national de ‘’Bourses de vie’’.

Cette inscription n’est pas une simple formalité. Elle est le résultat d’un processus exigeant défini par le décret n° 2025-483, qui fixe les conditions strictes pour intégrer cette liste sélective d’établissements partenaires de l’État.

Un cercle restreint

Pour être éligible, un établissement doit notamment : offrir un internat de qualité ; proposer des programmes exigeants et performants ; accorder chaque année des bourses d’études aux meilleurs élèves
Le décret prévoit également la signature d’une convention de partenariat entre l’État et le Lycée Pierre Manoël. Celle-ci encadrera l’accueil des élèves boursiers et précisera les engagements mutuels.

Concrètement, l’établissement formera les élèves sélectionnés parmi les meilleurs des départements, tandis que l’État prendra en charge leur bourse de vie : hébergement, alimentation, transport, santé, etc.
M. M.
LIRE LE DECRET

17 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




