Le Kenya présente le premier vraquier de sa fabrication

Le premier cargo construit au Kenya, le MV Uhuru II, a été lancé en présence du président du pays William Ruto, annonce la chaîne de télévision kenyane NTV.

Le navire, d’une capacité de charge de 1.800 tonnes et destiné au transport de différentes cargaisons, notamment de pétrole, a été construit dans les chantiers navals Kenya Shipyards en partenariat avec la société néerlandaise Damen Shipyards. Les travaux ont coûté 2,4 milliards de shillings kenyans, soit environ 15,3 millions d’euros. L’appellation du navire se traduit du swahili comme "liberté".

Toujours selon la chaîne, le Kenya devient ainsi le pionnier de la construction navale en Afrique orientale et centrale et peut livrer du carburant aux pays de la région. Le navire est capable d’arriver en Tanzanie et en Ouganda voisins en dix heures, a précisé le directeur général des chantiers navals kenyans, Paul Otieno Owuor.

Le nouveau navire fonctionnera avec le MV Uhuru I, jaugeant 1.260 tonnes, qui a été livré au Kenya en 1966 par la société écossaise Yarrow Shipbuilders.

