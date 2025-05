Le Kataklè, trésor royal du Bénin, revient après 133 ans d’exil

Après plus de 130 ans d’absence, le Kataklè, siège royal au nombre des œuvres pillées pendant la période coloniale est revenu au Bénin. La cérémonie officielle de sa restitution s’est tenue, mardi 13 mai 2025, au Palais de la Marina à Cotonou.

La coopération entre la Finlande et le Bénin est en bonne voie. C’est dans ce cadre que le Kataclè a retrouvé sa place, mardi 13 mai 2025, parmi les autres trésors royaux.

Lors de la cérémonie de restitution de l’œuvre, le ministre béninois du Tourisme, de la Culture et des Arts, Babalola Jean-Michel H. Abimbola, a souligné que ce n’est pas seulement une restitution matérielle, mais un acte de souveraineté culturelle et un moment de vérité historique. « Le retour du Kataklè est un geste de réparation symbolique pour notre peuple », a-t-il déclaré. Ce retour incarne, selon le ministre, l’engagement du Bénin à reconnecter les générations actuelles à leur histoire et à faire du patrimoine un levier de développement, de mémoire et de rayonnement.

La ministre finlandaise des Sciences et de la Culture, Mari-Leena Talvitie, a exprimé sa satisfaction et sa fierté quant à la réussite de ce processus. « La Finlande promeut fortement les droits culturels et la protection du patrimoine. Le retour du Kataklè est une victoire pour la coopération internationale », a-t-elle indiqué. Elle a souligné que cette restitution s’inscrit pleinement dans les principes de l’UNESCO et démontre l’engagement de la Finlande à respecter et à restituer le patrimoine culturel des peuples d’Afrique.

Pour le ministre des Affaires étrangères du Bénin, Olushegun Adjadi Bakari, ce retour est également un modèle de diplomatie culturelle. Il a précisé que cette restitution fait partie d’une démarche globale que le Bénin mène depuis plusieurs années pour renforcer sa diplomatie du patrimoine, fondée sur le respect mutuel et la coopération. « Par cette coopération avec la Finlande, le Bénin montre sa capacité à construire une diplomatie moderne, apaisée et tournée vers l’avenir », a-t-il ajouté.

Le chef de l’Etat, Patrice Talon s’est également réjoui de l’aboutissement du processus de restitution du Kataklè. Cela traduit la vitalité des relations de coopération entre la Finlande et le Bénin, a fait le président de la République lors d’une audience tenue à l’issue de la cérémonie de restitution.

Un trésor retrouvé, une mémoire ravivée

Le Kataklè, objet modeste en apparence mais d’une grande signification, retrouve ainsi sa place parmi les 26 autres œuvres déjà retournées au Bénin. Il sera exposé au Musée des Rois et des Amazones du Danxomè (MuRAD) à Abomey, où il prendra place aux côtés des autres trésors royaux, restitués grâce à un travail de coopération sans précédent.

Cet objet, fabriqué en bois massif, est un symbole fort de l’histoire du Bénin. Il représente bien plus qu’un simple siège royal. Il incarne l’élégance et la sobriété des rituels princiers de la cour d’Abomey. La restitution du Kataklè est un pas important dans la réappropriation du patrimoine par le Bénin et dans la reconnection des générations actuelles à leur histoire collective.

