Le Journal des marchés publics disponible en ligne

Le « Système de Gestion du Journal des Marchés Publics (SyGJMaP) » se dématérialise. La plateforme en ligne a été officiellement lancée, mercredi 27 décembre 2023, à la salle de conférence de la Direction Générale des Impôts.

Outil technique important pour la transparence dans les processus des marchés publics, le Système de Gestion du Journal des Marchés Publics, (SyGJMaP) a été mis en ligne le mercredi 27 décembre 2023. La plateforme est disponible en bihebdomadaire, les lundis et jeudis, et sera accessible dès janvier 2024. Multilingue, la platerforme est accessible en Français, anglais et chinois.

La mise en ligne du Journal des Marchés Publics s’inscrit non seulement dans la vision de renforcement de la gouvernance des finances et de la transparence mais aussi et surtout celle de la qualité dans les procédures d’acquisition pour les autorités contractantes et l’ensemble de la communauté impliquée dans la gestion des marchés publics, selon Chèrifatou Ali Yerima, la Directrice nationale du contrôle des marchés publics.

La plateforme permettra d’« améliorer la fréquence de la parution du journal pour la célérité dans le traitement des dossiers de marchés publics au sein des autorités contractantes ; de prendre en compte toutes les demandes de publication sans se soucier de la limitation du nombre de pages qu’impose le journal physique existant (…) », a indiqué Massim Ouali Affo, Secrétaire Général du Ministère de l’Economie et des Finances, Représentant le Ministre d’Etat.

La mise en ligne du Journal répond aux exigences législative et règlementaire du processus des marchés publics. Cela s’inscrit également en droite ligne des réformes majeures prévues dans le cadre du Programme d’Actions du Gouvernement 2021-2026 qui mise sur la poursuite de l’assainissement de la gestion des finances publiques.

Les acteurs de la chaine de passation et d’exécution des marchés publics ont été exhortés à s’approprier ce nouvel outil mis à leur disposition.

M. M.

28 décembre 2023