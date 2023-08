Le Japon se qualifie pour les quarts devant la Norvège

Le Japon continue sur sa lancée dans cette Coupe du Monde féminine après une phase de poule plus que réussie.

Affrontant la Norvège dans le compte du deuxième huitième de finale, les Japonaises s’imposent 3-1 et se qualifient pour les quarts de finale. Une victoire grâce à un but contre son camp de la Norvégienne Ingrid Syrstad Engen (15e), de Risa Shimizyu (50e) et de la meilleure buteuse du tournoi avec cinq buts Hinata Miyazawa (81e).

Les Japonaises font désormais partie des favorites pour la victoire finale.

J.S

5 août 2023 par ,