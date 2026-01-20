Le Japon renforce les secours au Bénin avec 10 ambulances

Le parc automobile de l’Agence Béninoise de Protection Civile (ABPC) s’agrandit. Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seidou, a officiellement réceptionné, mardi 20 janvier 2025 à Cotonou, un lot de 10 ambulances, fruit de la coopération entre le Bénin et le Japon.

Les 10 ambulances offertes par le Japon à l’Agence Béninoise de Protection Civile (ABPC) qui s’inscrit dans la phase finale d’un programme d’aide non remboursable plus vaste. D’un montant global de 400 millions de yens (soit environ 1,6 milliard de francs CFA), ce projet japonais de "Développement économique et social" visait à doter le Bénin de moyens roulants performants pour faire face aux urgences sanitaires et aux catastrophes.

Le ministre Alassane Seidou, entouré des cadres de son cabinet, a souligné l’importance de ce matériel pour l’ABPC, la structure nationale en première ligne lors des accidents et des crises humanitaires. Ces 10 nouveaux véhicules permettront une meilleure couverture territoriale et une réduction des délais d’intervention.

L’ambassadeur du Japon près le Bénin, présent lors de cette cérémonie sobre mais symbolique, a réaffirmé l’engagement de Tokyo à accompagner le gouvernement béninois dans l’amélioration de son système de santé et de sa résilience face aux risques de sécurité publique.

M. M.

