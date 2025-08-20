Le Japon réaffirme sa non-reconnaissance à la pseudo "rasd"

Le Sommet de la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD-9) a été encore une occasion d’humiliation pour la pseudo "rasd" devant la communauté internationale. Le Japon, pays hôte, a réaffirmé pour la troisième fois, devant les participants, sa non-reconnaissance de l’entité séparatiste.

Lors des travaux de la TICAD 9 à Yokohama, mercredi dernier, le Japon, à travers un message solennel à l’Afrique et à l’ONU, a réitéré, à mainte reprises, sa non-reconnaissance de la pseudo "rasd", qui n’a pas reçu une invitation officielle du pays organisateur.

L’équivoque a été levée avant la rencontre. Dès l’ouverture du sommet et en prélude au début des travaux, le ministre japonais des Affaires étrangères, Takeshi Iwaya, a déclaré au nom du gouvernement, que "la présence d’une entité non reconnue par le Japon en tant qu’État ne saurait affecter la position du Japon quant au statut de cette entité".

Le pays hôte a tenu à faire cette clarification pour marquer la constance de la position sur la pseudo "rasd" et sa démarcation des manœuvres visant à instrumentaliser les séparatistes et à détourner de sa vocation première un sommet consacré aux enjeux du développement en Afrique.

Le chef de la diplomatie japonaise a encore enfoncé le clou, lors de la réunion ministérielle d’ouverture. "Je tiens à préciser que la présence dans cette réunion de toute entité que le Japon ne reconnaît pas comme État n’affecte en rien la position du Japon concernant le statut de cette entité", a déclaré M. Iwaya devant les ministres africains et les représentants des organisations internationales.

Au cours de la réunion des hauts fonctionnaires, préparatoire à la TICAD-9, le Japon n’a pas manqué de maintenir sa position ferme sur la non-reconnaissance de l’entité séparatiste.

La diplomatie japonaise a expliqué qu’elle n’a adressé aucune invitation à l’entité séparatiste. Elle n’a invité que "les pays avec lesquels le Japon entretient des relations diplomatiques". Concernant la présence de la pseudo "rasd" à Yokohama, elle a précisé que "c’est la Commission de l’Union africaine qui a invité tous ses membres".

Mais cette présence "indésirable" a été dénoncée par une vingtaine de pays africains, qui ont saisi le gouvernement japonais, pour rejeter catégoriquement la présence de la pseudo "rasd" à ce sommet. Dans leur lettre de protestation, ils ont souligné que cette entité « n’a rien à contribuer aux travaux de la TICAD », et dénoncé « les tentatives de politisation d’un forum exclusivement dédié au développement » de l’Afrique.

Cette prise de position collective expose le ras-le-bol des pays africains quant à l’instrumentalisation de ce forum par l’Algérie. Cet incident est une humiliation pour l’entité séparatiste et son mentor.

La non-reconnaissance de la pseudo "rasd" au TICAD est un revers diplomatique pour cette entité et renforce la dynamique de soutien de la communauté internationale à la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire y compris son Sahara.

Le Maroc représenté par l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi

Au Sommet de la TICAD-9, le Maroc est représenté par l’ambassadeur de Sa Majesté le Roi au Japon, SEM. Mohamed Rachad Bouhlal. Preuve des bonnes relations d’amitié et de coopération entre Rabat et Tokyo.

Le Japon a, déjá exprimé à mainte reprises son soutien au Plan marocain d’Autonomie du Sahara.

Que ce soit en septembre 2023, à l’occasion d’un entretien à la Ligue Arabe, ou en mai 2024 à Tokyo.

La diplomatie nippone a encore défendu cette position au Conseil de Sécurité durant son mandat 2023-2024.

A la TICAD 9, l’image de la diplomatie marocaine a encore été haussé aux yeux de la communauté africaine et internationale. Loin des intrigues politiques, son souci c’est de mobiliser les partenaires pour le développement de l’Afrique.

La TICAD 9 vient de consacrer encore l’isolement des séparatistes, en Afrique et sur la scène internationale. La pseudo "rasd" n’est pas reconnue par les Etats membres de l’UE, encore moins par les grandes puissances, qui reconnaissent la souveraineté du Maroc et son plan d’autonomie pour le Sahara comme seule solution.

La TICAD-9 est placée sous le thème "Co-créer des solutions innovantes avec l’Afrique". Les échanges visent à harmoniser les objectifs de développement de l’Union africaine (UA) avec ceux de l’Agenda 2030 des Nations Unies.

