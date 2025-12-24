mercredi, 24 décembre 2025 -

753 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)    

Coopération bilatérale

Le Japon débloque 28 milliards FCFA pour le Bénin




Le Japon soutient les réformes économiques au Bénin avec un prêt d’environ 28 milliards de FCFA. L’accord de prêt a été signé, vendredi 19 décembre à Cotonou, par l’ambassadeur S.E.M. UEZONO Hideki et le ministre d’État, ministre de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni.

Un prêt d’environ 28 milliards de FCFA a été accordé pour soutenir la gouvernance économique et le développement du secteur privé.

La cérémonie de signature s’est tenue vendredi 19 décembre 2025 à Cotonou. Elle a porté sur l’« Échange de Notes relatif au Prêt de Politique de Développement pour le Programme d’Appui à la Gouvernance Économique et au Développement du Secteur Privé ».

Le document a été signé par S.E.M. UEZONO Hideki, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon près la République du Bénin et le ministre d’État, ministre de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni. Étaient également présents à la cérémonie, le représentant résident de la JICA Bénin et plusieurs cadres ministériels.

Ce financement « vise à renforcer les bases de la gouvernance économique, à soutenir des réformes cruciales pour la gestion publique et à dynamiser un environnement favorable à la croissance du secteur privé », selon un communiqué de l’ambassade du Japon près le Bénin.

Le secteur privé est présenté comme « un moteur essentiel de l’économie béninoise ».

Ce nouveau prêt marque « une nouvelle avancée dans la coopération entre le Japon et le Bénin », souligne le communiqué.

Lors de son intervention, l’ambassadeur UEZONO Hideki a rappelé que « le Japon accompagne le Bénin depuis plusieurs décennies dans beaucoup de domaines ». Il a ajouté que ce projet « s’inscrit parfaitement dans cette dynamique de coopération ».

En réponse, le ministre d’État Romuald Wadagni a exprimé la reconnaissance du gouvernement béninois. Il a remercié le Japon pour « la qualité et la constance de la coopération entre les deux pays ». Le ministre a également formulé le souhait que « le Japon demeure un partenaire important du Bénin ».
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

24 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Après l’Europe et l’Amérique, la GDIZ attire l’attention du Ghana


24 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), a reçu, mardi 23 décembre (…)
Lire la suite

54 postes à pourvoir via le PSIE


24 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Programme Spécial d’Insertion dans l’Emploi (PSIE), a annoncé le 23 (…)
Lire la suite

Le Bénin accueille la dernière étape des sélections


23 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
C’est à Cotonou que se conclura, vendredi 26 décembre, la sélection des (…)
Lire la suite

Air Sénégal condamnée à verser 1 million de FCFA à un étudiant béninois


23 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le tribunal de commerce de Cotonou a condamné la compagnie aérienne Air (…)
Lire la suite

BOA-Bénin condamnée à restituer 376.638 FCFA de prélèvement injustifié


23 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a ordonné à la Banque Of Africa (…)
Lire la suite

PDI-CVA : Pour une agriculture durable et compétitive au Bénin !


22 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Au cœur du développement économique et social du Bénin, le Projet de (…)
Lire la suite

Le Rocher Bénin condamné à payer 11 millions FCFA à la société AJO


22 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a prononcé, le 16 décembre 2025, un (…)
Lire la suite

La BOAD atteint près de 10.000 milliards FCFA d’engagements à fin 2025


20 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le montant global des financements de la BOAD (toutes opérations (…)
Lire la suite

45 PME béninoises misent sur la croissance collaborative


20 décembre 2025 par Marc Mensah
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) a tenu la 2ᵉ (…)
Lire la suite

Les marchés financiers renouvèlent leur confiance au Bénin


18 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Bénin vient une fois de prouver la résilience de son économie à (…)
Lire la suite

Machoud Mama innove avec des couveuses solaires


18 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, La Rédaction
Machoud Mama, technicien avicole veut révolutionner le secteur de la (…)
Lire la suite

KIM Sarl condamnée à 5,6 millions FCFA après une commande non livrée


16 décembre 2025 par Marc Mensah
La société KENEBA INTERNATIONAL MARKET (KIM) Sarl a été condamnée par (…)
Lire la suite

‘Jeune Afrique Media Group’ franchit le cap des 30M€ pour l’exercice 2024


12 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
, Dans le cadre de son plan stratégique 2021-2025, la transformation (…)
Lire la suite

Le Sofitel Cotonou fête son premier anniversaire


11 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Il y a un an que le Sofitel Cotonou Marina Hôtel & SPA a ouvert ses (…)
Lire la suite

Le coût des billets d’avion dans l’espace CEDEAO baisse dès le 1er janvier


11 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les chefs d’Etat et de gouvernement ont acté, mercredi 10 décembre (…)
Lire la suite

Ecobank aux côtés des entrepreneurs qui façonnent l’avenir du continent


9 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
1 000 candidats. 16 talents retenus. Une audience mondiale. Une (…)
Lire la suite

Le droit de passage au péage de Toffo fixé à 1000 FCFA


7 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les véhicules légers devront s’acquitter d’un droit de passage fixé à (…)
Lire la suite

Les actions actions sociales dans le numérique et la digitalisation


6 décembre 2025 par Marc Mensah
Le Bénin poursuit sa transformation numérique avec un budget de 18,98 (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires