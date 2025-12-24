Le Japon débloque 28 milliards FCFA pour le Bénin

Le Japon soutient les réformes économiques au Bénin avec un prêt d’environ 28 milliards de FCFA. L’accord de prêt a été signé, vendredi 19 décembre à Cotonou, par l’ambassadeur S.E.M. UEZONO Hideki et le ministre d’État, ministre de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni.

Un prêt d’environ 28 milliards de FCFA a été accordé pour soutenir la gouvernance économique et le développement du secteur privé.

La cérémonie de signature s’est tenue vendredi 19 décembre 2025 à Cotonou. Elle a porté sur l’« Échange de Notes relatif au Prêt de Politique de Développement pour le Programme d’Appui à la Gouvernance Économique et au Développement du Secteur Privé ».

Le document a été signé par S.E.M. UEZONO Hideki, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon près la République du Bénin et le ministre d’État, ministre de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni. Étaient également présents à la cérémonie, le représentant résident de la JICA Bénin et plusieurs cadres ministériels.

Ce financement « vise à renforcer les bases de la gouvernance économique, à soutenir des réformes cruciales pour la gestion publique et à dynamiser un environnement favorable à la croissance du secteur privé », selon un communiqué de l’ambassade du Japon près le Bénin.

Le secteur privé est présenté comme « un moteur essentiel de l’économie béninoise ».

Ce nouveau prêt marque « une nouvelle avancée dans la coopération entre le Japon et le Bénin », souligne le communiqué.

Lors de son intervention, l’ambassadeur UEZONO Hideki a rappelé que « le Japon accompagne le Bénin depuis plusieurs décennies dans beaucoup de domaines ». Il a ajouté que ce projet « s’inscrit parfaitement dans cette dynamique de coopération ».

En réponse, le ministre d’État Romuald Wadagni a exprimé la reconnaissance du gouvernement béninois. Il a remercié le Japon pour « la qualité et la constance de la coopération entre les deux pays ». Le ministre a également formulé le souhait que « le Japon demeure un partenaire important du Bénin ».

M. M.

24 décembre 2025 par ,