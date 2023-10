Le Japon appuie le Bénin dans la lutte contre le terrorisme

Ichijo Motonobu, chargé d’Affaires par intérim de l’ambassade du Japon au Bénin et Romuald Wadagni, ministre d’Etat chargé de l’Economie et des finances ont procédé, mardi 24 octobre 2023, à la signature de l’Echange de notes qui consacre l’accord de fourniture de moyens roulants dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Bénin. C’est en présence du ministre béninois de l’intérieur et de la sécurité publique Alassane Séidou.

Appuyer le Bénin à renforcer davantage les capacités opérationnelles des unités de la Police républicaine et des services en charge de la protection civile dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Tel est l’objectif d’un accord de fourniture de moyens roulants entre le Japon et le Bénin.

Le projet d’un coût d’environ un milliard six cent cinquante millions (1 650 000 000) de FCFA s’inscrit dans le cadre du don non-remboursable du Japon. Le Japon « témoigne une fois encore » « son amitié et sa solidarité au peuple béninois », a indiqué Ichijo Motonobu, le chargé d’Affaires par intérim de l’ambassade du Japon au Bénin.

Le ministre d’Etat chargé de l’Economie et des finances Romuald Wadagni et Alassane Séidou, ministre de l’intérieur et de la sécurité publique ont exprimé la reconnaissance des populations béninoises au peuple japonais pour son assistance.

La cérémonie de signature de l’Echange de notes qui consacre l’accord de fourniture de moyens roulants s’est tenue, mardi 24 octobre 2023, à l’ambassade du Japon près le Bénin.

M. M.

25 octobre 2023 par