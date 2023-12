Le Hadj 2024 officiellement lancé ce mardi

L’édition 2024 du Hadj sera lancée ce mardi 12 décembre 2023. Ce sera à l’occasion d’une cérémonie présidée par Olushegun Adjadi Bakari, ministre des affaires étrangères.

La communauté musulmane au Bénin pourra une fois encore effectuer le pèlerinage annuel à la Mecque. Les préparatifs entrant dans le cadre de ce voyage sur la terre Sainte seront lancés ce mardi 12 décembre 2023 en présence de Olushegun Adjadi Bakari, ministre des affaires étrangères, et du président du comité d’orientation et de supervision du Hadj au Bénin.

Les frais de participation par pèlerin, les conditions de participation, la date d’ouverture et de clôture des inscriptions et plusieurs autres sujets seront examinés au cours de la cérémonie de lancement.

