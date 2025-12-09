Le HCPC salue l’intégrité des Forces de défense et sécurité

Le Haut-Commissaire à la Prévention de la Corruption (HCPC), Jacques Acheffon Migan, a salué la « bravoure, le professionnalisme et surtout l’intégrité exemplaire » des Forces de Défense et de Sécurité (FDS), après l’échec du coup d’Etat perpétré dimanche.

Dans une déclaration publiée ce mardi 9 décembre 2025, le Haut-Commissaire à la Prévention de la Corruption (HCPC) a rappelé que la tentative de putsch est survenue en un « jour solennel où la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de lutte contre la corruption ».

Jacques Acheffon Migan a souligné que les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) avaient résisté à des pressions « plus subtiles, plus dangereuses » et refusé de trahir la Nation, « malgré des stratégies mises en place pour les séduire ». Selon le HCPC, cette tentative de déstabilisation visait à impliquer la population dans une « aventure funeste », mais « le peuple n’a pas suivi. Le peuple n’est pas sorti. Le peuple a dit non ». « C’est la preuve que le Bénin a grandi, que notre démocratie s’enracine et que la gouvernance actuelle de notre pays est reconnue et saluée par nos populations », a indiqué Jacques Acheffon Migan.

Le HCPC a, par ailleurs, condamné avec « la plus grande fermeté » cette tentative de remise en cause de l’ordre constitutionnel et a rendu hommage aux forces de sécurité pour leur « patriotisme, leur loyauté, leur sens du devoir ». Le Haut-Commissaire les a exhortées à rester des « modèles d’intégrité, des remparts contre la corruption et à continuer d’incarner l’idéal républicain au service exclusif du peuple ».

M. M.

