Le Guépard Abdoul Rachid dans le onze type de la CAF

La Confédération africaine de Football vient de sélectionner le onze type de la phase de groupes de la CAN U20 en Egypte. Un seul Guépard figure sur la liste. Il s’agit du joueur béninois Abdoul Rachid, qui fait partie des 11 meilleurs joueurs de cette phase du tournoi.

Ce lundi 27 février 2023 prenait fin la phase de groupes à la CAN U20. Les 08 sélections qualifiées en quarts sont connues. Les Guépards du Bénin qui ont terminé meilleurs troisième du Groupe C affronteront le Sénégal jeudi 02 mars prochain.

Mais en attendant, la CAF passe déjà au bilan de la première phase de la compétition.

La Confédération africaine de Football vient d’officialiser le onze type de la phase de groupes de la CAN U20 en Egypte. On peut y voir un seul joueur béninois. Il s’agit bien sûr de Abdoul Rachid qui fait partie des 11 meilleurs joueurs de cette phase du tournoi.

On espère en avoir plus lors de la phase à élimination directe sachant tout de même que la tâche ne sera pas facile devant les Lionceaux sénégalais.

J.S

28 février 2023 par , ,