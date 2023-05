Le Groupe des Ambassadeurs donnent un cachet spécial à la fête

Le Groupe des Ambassadeurs africains en coordination avec la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a célébré, jeudi 25 mai 2023, dans les jardins de Novotel à Cotonou, la Journée de l’Afrique. Cet événement coïncide cette année avec le 60e anniversaire de la création de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA), devenue Union Africaine (UA). Le 48e anniversaire de la création de la CEDEAO, et le 30e anniversaire de la signature à Cotonou du traité révisé de l’organisation sous régionale, ont été célébrés au cours de l’événement marqué par la présence des ambassadeurs, chefs de missions diplomatiques, représentants des organisations internationales, et plusieurs autres personnalités.

Déjà 30 ans que les Etats membres de la CEDEAO ont procédé à la révision du traité de l’organisation sous régionale à Cotonou. L’évènement a été célébré ce jeudi 25 mai 2023 à l’occasion de la Journée de l’Afrique.

« En fêtant la CEDEAO dans la journée de l’Afrique, notre destin est de rappeler l’importance que revêt la promotion et le renforcement des communautés économiques régionales par le processus d’intégration africaine », a souligné M. Amadou DIONGUE. Le Représentant résident de la CEDEAO à Cotonou a rappelé au cours de cette célébration, le rôle prépondérant que le Bénin a joué dans le processus d’intégration africaine. Au nom du président de la Commission de la CEDEAO, et de l’ensemble des institutions communautaires, le représentant résident de la CEDEAO a adressé ses félicitations au président de la République, Son Excellence Patrice TALON pour son engagement et sa disponibilité en faveur de la promotion des idéaux d’unité africaine et d’intégration régionale. M. Amadou DIONGUE a par ailleurs rassuré de la disponibilité de la CEDEAO à ses côtés pour relever le défi sur le chemin de la paix, de la prospérité au bénéfice du « vaillant peuple béninois ».

Le 48e anniversaire de la CEDEAO et le 30e anniversaire du traité révisé de l’organisation à Cotonou selon SEM. Rachid RGUIBI, ambassadeur du Maroc près le Bénin, contribuera d’une part, à mettre en valeur le regroupement régional, et saluer d’autre part, son dynamisme et sa volonté de contribuer à l’intégration africaine voulue et préparée par les Pères fondateurs de l’Organisation de l’Unité Africaine, depuis la Conférence de Casablanca. Ceux-ci ont balisé le chemin avec foi, vision et volonté, et créé les conditions d’intégration et de solidarité entre les pays pour le bien-être et la dignité des peuples africains, a souligné le Doyen du corps diplomatique.

Pour SEM. RGUIBI, la date du 25 mai porte en elle un double pouvoir d’évocation. « Sur le plan mémoriel, elle nous replonge dans la volonté des chefs d’État qui, dès les premières indépendances, ont pris conscience de la volonté de créer un espace de solidarité, de soutien et de partage. Au niveau géopolitique et institutionnel, cette date nous interroge, nous interpelle en permanence sur notre capacité individuelle et collective à construire cette Afrique tant rêvée par les pères fondateurs », a ajouté l’Ambassadeur du Roi.

La question à se poser au cours des 60 ans de l’UA selon lui, est de savoir : « Quel est le degré d’avancement de cette construction africaine, qui est à la fois un concept, une exigence et une ambition ». Selon le Doyen du Groupe des Ambassadeurs africains accrédités près le Bénin, le temps est arrivé pour qu’elle devienne plus que jamais un vécu, une réalisation et un système organisé et cohérent.

Au nom des ambassadeurs africains, le Doyen du corps diplomatique a présenté ses sincères félicitations aux pays membres de ce groupement qui se distingue selon lui, de par sa capacité à créer l’unité, l’homogénéité et la valeur ajoutée.

« Il y a lieu aussi de mettre en valeur, en ce jour d’anniversaire, la volonté d’intégration économique à travers la Zone de libre-échange continental africaine (ZLECAF) entrée en vigueur en 2021, et qui fait de l’Afrique le plus grand marché connu au monde, et constitue un accélérateur de l’intégration continentale. Cette zone de libre-échange s’inscrit parfaitement dans la vision du Roi du Maroc Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour une Afrique intégrée et prospère qui place le développement socioéconomique de l’Afrique parmi ses principales priorités », a souligné l’ambassadeur du Maroc au Bénin.

SEM. Rguibi n’a pas manqué de rappeler la réunion ministérielle des pays africains de l’Atlantique à Rabat en 2022, pour la construction de ponts, le renforcement de dialogue entre les pays africains, et l’amélioration des capacités à fournir des réponses communes, à leurs défis communs.

Le 30e anniversaire du traité révisé de la CEDEAO selon le secrétaire général du ministère des finances, est « un âge de maturité » que les Etats membres se doivent de célébrer avec dignité. « C’est aussi une occasion idoine de revisiter les trois dernières décennies du processus d’intégration en vue de construire un espace économique viable qui satisfait aux nombreuses attentes des populations », a souligné Alban Bienvenu BESSAN. Après avoir évoqué les nombreux défis de l’espace régional, et ceux liés au terrorisme, aux changements climatiques, aux pandémies, il a rappelé la vision 2050 formulée ainsi qu’il suit : « Une communauté de peuple pleinement intégré dans une région paisible, prospère avec des institutions fortes et respectueuses des libertés fondamentales et œuvrant pour un développement inclusif et durable ». Elle repose sur 05 piliers à savoir, développement des ressources régionales ; paix et sécurité ; gouvernance ; intégration économique et monétaire ; infrastructures et promotion du secteur privé. La tâche, souligne Alban Bienvenu BESSAN, est immense et nécessite une mobilisation de tous autour de la vision commune.

Réorienter les objectifs et les missions de la CEDEAO

La révision du traité de la CEDEAO selon l’ambassadeur, secrétaire général du ministère des affaires étrangères, a permis de réorienter les objectifs et les missions de l’organisation. La CEDEAO selon Erick Jean-Marie ZINSOU, aura été dotée d’organes et d’institutions qui œuvrent pour le rapprochement des populations et la mise en œuvre de plusieurs projets d’intégration économique et commerciale.

Pour lui, la création le 25 mai 1963 à Addis-Abeba en Ethiopie de l’OUA, reste l’un des évènements majeurs qui a marqué l’évolution de l’histoire politique moderne de l’Afrique. En tant qu’organisation politique panafricaine, elle a donné un coup d’accélérateur à la diffusion des idées indépendantistes sur tout le continent, et permis également de tracer la destinée des peuples africains vers un avenir politique véritablement indépendant, a-t-il expliqué. Le passage de l’OUA à l’UA d’après lui, marque l’achèvement du combat politique pour la libération de l’Afrique ; une nouvelle ère s’est donc ouverte, et ambitionne de fédérer les intelligences et les énergies pour bâtir une union consolidée, et une intégration économique sur le continent.

« L’Afrique est aujourd’hui un vaste champ d’espoir. Il suffit d’y croire et d’y travailler avec conviction et détermination ; d’une Afrique forte qui parle d’une seule voix, qui harmonise en son sein les divergences, et qui parvient au consensus. C’est l’option commune faite par l’UA et la CEDEAO pour s’assurer de la qualité de l’héritage à léguer la postérité », a précisé l’ambassadeur.

Préparer l’avenir avec célérité revient à transmettre le flambeau à la jeune génération pour la relève de qualité, a déclaré le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères saluant l’ensemble des activités programmées durant toute la semaine ; lesquelles, témoignent selon lui, de la prise en compte de cette jeunesse qui doit être préparée pour la relève.

La journée de samedi 27 mai selon le programme de la semaine de la célébration, sera dédiée au sport et à l’hygiène de vie, et le dimanche 28 mai, à la culture et au patrimoine gastronomique africain qui aura lieu au palais des congrès de Cotonou.

F. A. A.

