Le Groupe ROTANA retenu pour l’hotel balnéaire urbain à Akpakpa -Cotonou

Le Conseil des ministres a autorisé ce mercredi 8 novembre 2023, la formalisation de l’accord avec le groupe Rotana dans le cadre de la mise en œuvre du Complexe hôtelier balnéaire et urbain d’Akpakpa-Cotonou.

Le gouvernement béninois prévoit la construction du Complexe hôtelier balnéaire et urbain d’Akpakpa-Cotonou. Il sera réalisé dans l’emprise des anciens hôtels PLM Aledjo et El Dorado, soit un site d’environ 27 hectares pour un total de deux cents (200) clés. « Le projet s’inscrit spécifiquement dans le cadre du renforcement de l’offre de réceptifs hôteliers de notre pays par des équipements de haut standing, aux normes et convenances internationales », informe le Conseil des ministres.

Pour sa mise en œuvre effective, le Conseil a autorisé la formalisation de l’accord avec le groupe Rotana. Les ministres concernés sont instruits d’assurer un suivi rigoureux de la bonne exécution de ce projet dans les délais contractuels.

L' aboudabien Rotana, vient d'annoncer par la voix de son Président Guy Hutchinson, la construction d’un complexe hôtelier cinq étoiles au Bénin.

