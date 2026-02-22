Le Grand défilé de Mode du FInAB Fashion Week a lieu ce dimanche

Le FInAB Fashion Week, programme officiel de mode à la 4e édition du Festival international des arts du Bénin (FInAB), s’achève ce dimanche 22 février 2026, avec le Grand défilé de mode au Family Beach à Cotonou.

La mode, l’une des expressions artistiques au cœur de la 4e édition du Festival international des arts du Bénin connaît une étape majeure ce dimanche 22 février 2026. Le Grand défilé de mode, évènement phare organisé dans le cadre de cette 4e édition du FInAB démarre selon le programme officiel à partir de 18 heures. Elle sera l’ultime occasion pour les créateurs et stylistes de présenter leurs collections devant le public, les professionnels et les médias. Cette activité phare du FInAB Fashion Week se positionne comme « la vitrine officielle de la créativité et du dynamisme de la mode contemporaine ».

Ce Grand défilé de mode va se dérouler en présence de trois grands noms de la mode à savoir Edi Sessi, Lolo Andoche, et le célèbre styliste surnommé le ‘’Magicien du désert’’, Alphadi, figure majeure de la mode africaine.

F. A. A.

22 février 2026 par ,