Le Gouvernement béninois rend hommage aux soldats tombés au front

Diverses célébrations religieuses ont eu lieu le 20 mars 2025 pour commémorer la mort des soldats béninois, tombés face aux terroristes.



« Nous célébrons la vie de nos compatriotes qui ont donné leur vie pour la quiétude des populations. Ils sont bel et bien vivants. Certes ils ne sont plus présents physiquement mais ils communient spirituellement avec nous. Là où ils sont, nous leur donnons admiration et respect pour leur bravoure et leur sacrifice ». C’est ce qu’a déclaré, ce jeudi 20 mars 2025, à Natitingou, le représentant de l’aumônerie militaire et paramilitaire qui lançait la prière catholique, en hommage aux soldats fauchés sur les théâtres d’opérations.

Face aux deuils qui frappent les familles, la hiérarchie militaire, et tout le Bénin depuis le déclenchement de la guerre contre le terrorisme, l’armée organise des prières musulmane, chrétienne et traditionnelle en mémoire de ses soldats tombés sur le champ d’honneur afin d’implorer la miséricorde de Dieu pour le repos de leurs âmes.

Après un culte organisé au camp militaire de Kandi, le 6ème Bataillon Interarmes de Natitingou a connu, le jeudi 20 mars 2025, différentes célébrations organisées en l’honneur des soldats tués dans le fuseau ouest. Dans une atmosphère lourde et en présence de plus d’une dizaine de photos de ces soldats, dont les noms ont été égrenés un à un.

En cette période du jeûne musulman, l’Imam de Natitingou El Hadj Issa RAZACK a su trouver des mots réconfortants face à cette situation tragique. La Conférence Épiscopale du Bénin a également témoigné sa tristesse. Mgr Antoine SABI BIO, Évêque de Natitingou, dans son homélie, a prêché la tolérance, l’amour et la paix.

Le Ministre de la Défense a rappelé les efforts de mobilisation de moyens au profit des Forces de défense et de sécurité (FDS). Selon Fortunet Alain NOUATIN, le terrorisme est diffus et frappe avec lâcheté et sans distinction. Il invite tous les Béninois à être des acteurs actifs de lutte contre le terrorisme. « Nous devons aider les forces de défense et de sécurité et leur fournir le renseignement », a-t-il conclu.

Alice PERRET (Stagiaire)

21 mars 2025 par