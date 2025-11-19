Le Gouvernement adopte une nouvelle politique de protection de l’enfant

Le gouvernement a approuvé, mercredi 19 novembre 2025, en Conseil des ministres, une nouvelle politique nationale de protection de l’enfant 2026-2035.

La nouvelle politique adoptée en Conseil des ministres fixe un cap jusqu’en 2035, avec une stratégie opérationnelle couvrant la période 2026-2030. Elle a pour objectif d’ « accélérer les progrès vers la réalisation du droit de chaque enfant béninois à vivre à l’abri de la violence ».

Selon le Conseil des ministres, le précédent cadre est arrivé à son terme et « de nouvelles problématiques sont apparues ou se sont amplifiées ». Le gouvernement pointe notamment « la montée de l’extrémisme violent dans la sous-région et ses impacts sur les enfants ». Il évoque aussi « les défis liés à la protection des enfants dans l’environnement numérique » et « l’intensification des phénomènes migratoires impliquant des mineurs ».

Le gouvernement dit vouloir préserver les acquis enregistrés jusque-là. Mais il entend « les renforcer au regard de ce nouveau contexte », marqué par des risques accrus pour les mineurs.

Le document repose sur une approche « systémique, multisectorielle et ancrée dans les réalités locales ». Il ambitionne un système harmonisé, mobilisant familles, communautés et institutions.

La vision est explicitement formulée : « à l’horizon 2035, tous les enfants au Bénin, y compris ceux en situation d’urgence, grandissent dans un environnement familial, communautaire et institutionnel renforcé et protecteur contre toutes formes de violence, abus, exploitation et négligence dans un système de protection intégré ».

