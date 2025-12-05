vendredi, 5 décembre 2025 -

Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f / Call Center 7320

Prévisions budgétaires pour 2026

D’importantes actions sociales annoncées dans le secteur de l’agriculture


5 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Plusieurs actions sociales sont prévues au budget de l’Etat exercice 2026 qui s’élève à la somme de 103 749 613 163 FCFA pour les secteurs de l’agriculture, de l’élevage (…)  
Vie des partis politiques au Bénin

Démission de 3 vice-présidents au sein des LD


5 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le principal parti d’opposition Les Démocrates (LD) continue d’enregistrer des démissions ! Trois vice-présidents des Démocrates ont rendu leur démission le 4 décembre (…)  
Confédération Africaine de Football

Un Béninois nommé coordinateur du site de Tanger CAN 2025


5 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Confédération Africaine de Football (CAF) a désigné Viwil Paqui, cadre de l’UFOA-B, coordinateur du site de Tanger pour la Coupe d’Afrique des nations 2025, prévue du (…)  
Mise en œuvre du PDI-CVA

Le gouvernement dote les producteurs de Dassa et de Parakou de (…)


5 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche a procédé ce jeudi 04 décembre 2025, à la remise d’équipements agricoles aux bénéficiaires du Projet de (…)  
Cinéma au Bénin

Le Gouvernement accompagne l’édition 2025 des Ciné229 Awards


5 décembre 2025 par Marc Mensah
A l’approche des Ciné229 Awards 2025, la présidente du Comité d’organisation, Kismath Baguirí, a présenté le film retenu pour la programmation, Une si longue lettre, (…)  
Lutte contre le terrorisme

Les États-Unis offrent au Bénin plus d’1 milliard FCFA de matériels (…)


5 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les États-Unis d’Amérique ont remis, jeudi 4 décembre 2025, plus d’un milliard de matériel militaire au Bénin pour renforcer sa lutte contre le terrorisme. Le 4 (…)  
Campagne agricole 2025-2026

La commercialisation du soja grain lancée au Bénin


5 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La campagne de commercialisation du soja grain démarre ce vendredi 05 décembre 2025 au Bénin et prendra fin le mercredi 30 septembre 2026, selon un communiqué conjoint du (…)  
Voici les projets phares dans le secteur de l’eau et énergie


5 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Judicaël ZOHOUN
Dans la loi de finances, gestion 2026, le gouvernement béninois (…)
Plus de 91 milliards FCFA pour améliorer les conditions de travail


5 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Judicaël ZOHOUN
Dans le cadre de la loi de finances gestion 2026, le gouvernement (…)
Une dizaine d’individus interpellés sur le parking gros-porteurs de Godomey


5 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les éléments du commissariat de l’arrondissement de Godomey ont (…)
Le poste de péage de Houègbo s’ouvre le 5 janvier prochain


5 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le poste de péage de Houègbo situé à Toffo, dans le département de (…)
De nouveaux chefs d’entreprise et salariés décrochent leurs diplômes à (…)


5 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Cinq candidats au parcours de la Validation des Acquis de l’Expérience (…)
Voici les 7 membres nommés au CA de l’ADPME


4 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le président Patrice Talon a nommé, par décret, les sept (07) membres (…)
Liste des admis pour la reprise au concours de 172 fonctionnaires/MEF


4 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Liste des candidats admis pour la reprise dans les corps des Ingénieurs (…)
Le Bénin sacré champion du tournoi UFOA-B


4 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Bénin a remporté, jeudi 04 décembre 2025, la 4ᵉ édition du tournoi (…)
KAORY VENTURES SAS expulsée pour 6,8 millions F de loyers impayés


4 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Tribunal de Commerce de Cotonou a condamné la société KAORY VENTURES (…)
Voici les pièces du dossier d’inscription au BAC 2026


4 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Office du Baccalauréat a communiqué la liste des pièces nécessaires (…)
ATLANTIC CONSULTING GROUP TRAVELS & TOURS condamnée pour billets (…)


4 décembre 2025 par Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a condamné, le 27 novembre 2025, la (…)
Patrice Talon à la soirée d’ouverture de Cotonou Comedy Festival


4 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Dôme du Sofitel de Cotonou abrite ce jeudi 4 décembre 2025, la (…)
Cotonou Comedy Festival célèbre les humoristes africains


4 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Du 1er au 6 décembre 2025, le Bénin accueille la toute première édition (…)
Le modèle béninois salué par les partenaires internationaux


4 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Journée internationale des personnes handicapées a été célébrée, (…)
Appel à candidatures pour l’édition 2026 du Prix Abdoulaye FADIGA pour (…)


4 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) lance un (…)
D’Arlit à Lomé : la traversée périlleuse de l’uranium nigérien


4 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Au petit matin du 27 novembre, une vingtaine de camions chargés de fûts (…)
Bruno Adjahounzo, DRP de la HAAC n’est plus !


2 décembre 2025 par Marc Mensah
Le Directeur des Relations Publiques et de la Communication de la Haute (…)
Des vols Paris-Cotonou- Paris à 500€ du 21 décembre au 11 janvier 2026


29 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Des vols Paris-Cotonou-Paris seront affrétés sur la période du 21 (…)
Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f (…)


17 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Bénin présent au Forum “Notre Futur Brésil–France”


7 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Ministre des Affaires étrangères, Monsieur Olushegun ADJADI BAKARI, (…)
L’intégralité des propos de Patrice Talon sur les sujets d’actualité


4 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le président de la République du Bénin, Patrice Talon s’est prononcé (…)
Un monument sous-marin à Ouidah en mémoire des esclaves


2 octobre 2025 par Marc Mensah
Un monument commémoratif sous-marin sera bientôt érigé au large de (…)
Les Guépards scolaires en finale de l’UFOA-B U15


4 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La finale du tournoi UFOA-B U15 garçons est prévue ce jeudi 4 décembre (…)
150 migrants béninois rapatriés d’Algérie


4 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
150 migrants béninois en situation irrégulière en Algérie, dont des (…)
Les actions sociales inscrites au Bugdet de l’Etat exercice 2026


4 décembre 2025 par Marc Mensah
Le Budget de l’Etat, gestion 2026 s’établit à 3 783,98 milliards de (…)
Vlavonou reçoit une délégation de députés français


4 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Une délégation de députés français a été reçue mardi 2 décembre 2025 (…)
Les députés examinent le Budget de l’Etat 2026 ce jeudi


4 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Assemblée nationale se réunit ce jeudi 04 décembre 2025 en séance (…)
Le promoteur de radio La Voix de Tado s’est éteint


4 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le monde des médias béninois en deuil ce jeudi 04 novembre 2025 ! Le (…)
Un pasteur jugé pour avoir intégré des fidèles à la plateforme CEA


4 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Accusé d’avoir encouragé au moins 35 de ses fidèles à investir sur CEA, (…)
Les femmes de la GDIZ réaffirment leur engagement à jouer un rôle-clé


4 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Une délégation des femmes de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), (…)
Hervé Prudence Hessou élu président de l’UPMB


3 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Union des Professionnels des Médias du Bénin (UPMB) a tenu, ce (…)
Voici l’équipe de campagne du BR pour les législatives


3 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Dans la perspective des élections législatives du 11 janvier 2025, le (…)
Un volet intellectuel riche en échanges et connaissances


3 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les materclass et table ronde organisées dans le cadre de la première (…)
Eric Akoutey nommé DG de l’APIEx


3 décembre 2025 par Marc Mensah
L’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx) a (…)
