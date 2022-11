Le Gala des 100 entreprises les plus dynamiques ce samedi

Bénin Royal Hôtel de Cotonou accueille ce samedi 05 novembre 2022, le gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Bénin. Cet évènement majeur de promotion des entreprises en Afrique va réunir des chefs d’entreprises et plusieurs personnalités.

Le Cabinet international Eco finance entreprises met en lumière les entreprises béninoises les plus performantes à travers le gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Bénin. Placé sous la présidence de son Excellence, Abdoulaye Bio Tchané, ministre d’Etat chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, l’évènement est prévu pour ce samedi 05 novembre 2022 au Bénin Royal Hôtel de Cotonou. La plus prestigieuse cérémonie de distinction des entreprises en Afrique permettra de mieux révéler le potentiel économique et les atouts de l’environnement des affaires au Bénin. La cérémonie sera diffusée en live sur la page Facebook de votre journal https://www.facebook.com/24haubenin.info.

A.Ayosso

4 novembre 2022 par