Le Gabon exclut les étrangers du secteur informel

A travers une décision en date du mercredi 13 août 2025, le gouvernement gabonais interdit l’exercice du commerce informel aux étrangers. L’initiative selon le communiqué du gouvernement, vise à lutter contre le chômage des Gabonais en réservant les « petits métiers » aux nationaux.

Les étrangers vivant au Gabon en détresse. Les activités de commerce informel auxquelles ils s’adonnent pour répondre aux besoins de leurs familles sont menacées. Le gouvernement dans sa volonté de lutter contre le chômage et de promouvoir l’entrepreneuriat national, notamment celui des jeunes, a décidé « de réviser la réglementation sur les métiers réservés aux nationaux afin d’en garantir l’exercice exclusif par les Gabonais, y compris dans les secteurs émergents tels que le commerce numérique et l’entrepreneuriat moderne ».

Ce secteur bien que dynamique selon Laurence Ndong, porte-parole du gouvernement gabonais, échappe souvent au cadre légal et pénalise les entrepreneurs nationaux, en particulier les jeunes et les femmes. « Une part importante de ces activités étant exercées par des opérateurs étrangers », a-t-elle observé évoquant la mesure d’interdiction.

Sont concernés, le commerce de proximité, l’envoi d’argent non agréé, la réparation de téléphones et petits appareils, la coiffure et soins esthétiques de rue, l"orpaillage artisanal non autorisé, l’intermédiation informelle dans l’achat de récoltes, et l’exploitation de petits ateliers ou machines de jeux sans enregistrement.

Aucun décret /arrêté d’application de cette mesure n’est encore pas pris.

La porte-parole du gouvernement, lors du point de presse, a précisé que cette mesure sera mise en œuvre de façon progressive « avec une période transitoire et l’appui des collectivités locales ».

Cette décision des autorités gabonaises risque d’entâcher les relations diplomatiques entre le Gabon et les pays dont les ressortissants seront impactés par la mesure d’interdiction d’exercice de commerce informel. Le vivre ensemble entre ces étrangers et les nationaux pourrait être également mis à mal.

L’autre interrogation que cette décision suscite est de savoir si les nationaux pourront offrir les mêmes services, avec l’expertise connue aux expatriés.

