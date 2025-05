Le GREENTECH CITY, le creuset idéal des acteurs de la chaîne agricole s’ouvre à Cotonou

HOLLAND GREENTECH, une entreprise néerlandaise spécialisée dans la fourniture d’intrants pour l’horticulture, les semences, les irrigations, les cerfs, et autres services agricoles, organise à partir du 15 mai 2025, la première édition du Salon de l’agriculture et de l’innovation durable (GREENTECH CITY 2025). Jélila BLALOGOE, directrice régionale de HOLLAND GREENTECH et Ronald LAMANDOUCELO, directeur pays, ont annoncé l’évènement au cours d’une conférence de presse, vendredi 9 mai, au siège de la Chambre nationale d’agriculture à Cotonou.

« De la terre à l’assiette : cultivons l’avenir avec l’agroécologie et l’innovation durable », c’est la thématique au cœur de la première édition du Salon de l’agriculture et de l’innovation durable qu’organise HOLLAND GREENTECH à l’esplanade de l’Amazone du 15 au 18 mai 2025.

A travers ce thème, HOLLAND GREENTECH selon sa directrice régionale, entend d’une part, impacter toute la chaîne de valeur agricole, partant du producteur au consommateur final (de la terre à l’assiette) ; et d’autre part, « cultiver l’avenir » avec l’agroécologie comme, la « manière de produire » qui tient compte de la nature, ses règles, et évite l’utilisation abusive d’intrants chimiques. Suivant les explications de Jélila BLALOGOE, HOLLAND GREENTECH en optant pour la promotion de l’agroécologie pour ce premier salon, souhaite passer « un message fort » qui dénote de sa manière de concevoir l’agriculture béninoise ou l’agriculture ouest-africaine dans les années à venir.

En ce 21e siècle, aucun développement n’est possible sans l’innovation, qu’elle soit technologique, numérique et technique, a-t-elle fait observer évoquant l’innovation dans le domaine agricole comme « un élément-clé de développement agricole ». « Ces mots-clés contenus dans le thème de ce salon désignent clairement notre vision pour l’avenir de l’agriculture béninoise où tous les acteurs du secteur, de la chaîne de valeur et de ses secteurs connexes, sont impliqués, du producteur jusqu’au consommateur, mais où également l’innovation technologique, l’innovation agricole prônée avec des techniques agroécologiques innovantes permettant de respecter l’environnement et la santé des consommateurs », a expliqué la directrice régionale.

Un objectif clair et une programmation riche et variée

L’objectif du Salon de l’agriculture et de l’innovation durable selon le directeur pays de HOLLAND GREENTECH, est de réunir tous les acteurs de la chaîne des valeurs agricoles dans « un espace dynamique », leur permettre d’échanger sur les problématiques du secteur, les défis à relever, et de penser ensemble aux solutions. C’est « un salon dédié à l’agriculture et ses secteurs connexes », a souligné Ronald LAMANDOUCELO avant de dévoiler le programme des activités prévues dans le cadre du GREENTECH CITY 2025.

Selon le directeur pays, « cinq grandes activités phares » sont prévues et incluent des panels de discussions et des ateliers pratiques pour permettre aux exposants, entreprises, startups, et experts du secteur désireux de découvrir un autre marché, de réfléchir à comment ils peuvent se développer davantage, ou développer un autre secteur d’activité. Des spectacles ; un brunch de réseautage et un talk-show sont également prévus. A travers le talk-show, HOLLAND GREENTECH entend « changer clairement la donne ». « Nous voulons nous aligner avec toutes les politiques de développement impulsées par les Etats africains pour permettre à ce que nos cultivateurs, nos producteurs, nos entrepreneurs, nos élèves, nos institutions, nos décideurs puissent s’ancrer dans une dynamique claire où plus tard nous ayons un salon de l’agriculture comme en France ou le SARA en Côte d’Ivoire », a indiqué Ronald LAMANDOUCELO. Il n’a pas occulté l’atelier pratique dédié aux apprenants et destiné à faire d’eux, « des ambassadeurs d’une agriculture durable ». Ceci, grâce à un modèle de formation pensé pour eux, et qui va se dérouler durant toute l’année.

Le GREENTECH CITY 2025 d’après ses explications, sera l’occasion de discuter de sujets assez pertinents, des défis que rencontrent souvent les acteurs, et relatifs aux finances, à la formation, à l’utilisation durable des pesticides, des engrais chimiques, et l’accès au marché. Outre les activités du salon, plusieurs autres activités sont programmées tout au long de l’année.

HOLLAND GREENTECH est une entreprise présente partout en Afrique. Dans la zone Afrique de l’ouest, elle dispose de 4 succursales au Ghana, au Burkina, au Sénégal, et celle du Bénin, créée en 2020.

F. A. A.

11 mai 2025 par ,