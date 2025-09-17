mercredi, 17 septembre 2025 -

Lutte contre le blanchiment d’Argent et le financement du terrorisme

Le GIABA intensifie ses efforts dans la région ouest-africaine

(63 % de taux de réalisation des activités en 2024)




En 2024, le Groupe Inter-gouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA), a franchi un cap important dans son action régionale contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Malgré des avancées notables, plusieurs défis persistent dans l’espace CEDEAO.

Le Rapport Annuel 2024 du Groupe Inter-gouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA), publié le 28 août à Dakar, met en lumière les actions menées par l’institution. Des progrès notables ont été enregistrés notamment l’achèvement du second cycle des évaluations mutuelles des Etats membres du GIABA ; la sortie du Sénégal de la liste grise du GAFI, et l’amélioration des cadres juridiques et institutionnels de plusieurs États membres. « Sur la base de leurs notes de conformité technique et d’efficacité, tous les États membres du GIABA évalués, à l’exception du Ghana et du Sénégal qui ont quitté le processus de suivi en février et en août, respectivement, restent dans le Processus de Suivi Renforcé, et soumettront leurs RdS (rapports de suivi) respectifs au GIABA aux fins d’examen et d’adoption par les réunions Plénières pertinentes en 2025 », indique le rapport.

Ces évaluations mutuelles sont essentielles à la mise en œuvre d’un dispositif robuste de LBC/FT dans un pays. Le GIABA se prépare pour le prochain Cycle des Évaluations Mutuelles qui mettra davantage l’accent sur l’efficacité des dispositifs de LBC/FT. « Les États membres sont invités à entamer les préparatifs en mettant en place des équipes d’évaluation mutuelle efficaces et dévouées à l’échelle nationale, composées de responsables possédant les connaissances requises pour le processus », souligne le rapport 2024 de la GIABA. Pour l’institution spécialisée de la CEDEAO, la formation continue de l’ensemble des parties prenantes et la sensibilisation sont primordiales. La collecte et la compilation de statistiques pertinentes en matière de LBC/FT/FP restent essentielles pour démontrer l’efficacité du dispositif.

Soutien aux Etats membres

En 2024, le GIABA a aussi fourni une assistance technique pour soutenir les États membres dans la mise en œuvre des mesures de LBC/FT. 2 607 personnes ont bénéficié de programmes d’assistance technique, avec une augmentation de 21 % de la participation féminine.

Sur le plan du plaidoyer, le GIABA a intensifié sa stratégie de communication et de sensibilisation, en multipliant les actions à l’endroit des médias, des organisations de la société civile et parties prenantes. Ces initiatives visent à vulgariser les enjeux liés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme, et à encourager l’adhésion de tous à cette lutte régionale.

Le rapport 2024 du GIABA mentionne des vulnérabilités persistantes dans la LBC/FT. Il s’agit entre autres de l’utilisation abusive des actifs virtuels, la faible supervision des EPNFD (Entreprises et Professions Non-Financières Désignées) et les risques accrus dans les zones frontalières peu régulées.

Sur un total de 139 activités prévues pour être réalisées au titre de l’année 2024, dans le cadre de son plan d’action stratégique 2023-2027, le GIABA a exécuté 87 d’entre elles, soit un taux de réalisation de 63 %, en hause de 7 % par rapport à l’année précédente. « Les objectifs et étapes importants fixés ont été atteints », informe le rapport annuel 2024 du GIABA.

Akpédjé Ayosso

17 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




