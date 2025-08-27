mercredi, 27 août 2025 -

345 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :    

Lutte contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest

Le GIABA dévoile son rapport annuel 2024 à Dakar

(63 % des actions prévues réalisées, des progrès notables)




Le Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) tient, depuis ce mardi 26 août 2025, sa session annuelle d’information à l’hôtel King Fahd Palace de Dakar (Sénégal). Placé sous la présidence de Edwin W. Harris Jr, Directeur Général du GIABA, l’événement marque un moment clé de la stratégie régionale de communication et de transparence du GIABA, avec en point d’orgue, la présentation publique du Rapport Annuel 2024.

Ambassadeurs et consuls, partenaires techniques et financiers ainsi que des journalistes des États membres de la CEDEAO, participent à la 8e session annuelle d’information du GIABA à Dakar. Il s’agit pour l’institution d’éclairer sur ses actions afin de renforcer la coopération régionale avec les parties prenantes.
Selon le président de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), Cheikh Mohamadou Bamba Siby, cette session illustre la volonté du GIABA d’élargir la portée de son plaidoyer. « Cette initiative, qui n’est pas une première, vient compléter les programmes de formation destinés aux juristes d’investigation, également les actions menées en direction de la société civile dont la contribution demeure déterminante dans le renforcement de nos cadres législatifs et réglementaires », a-t-il déclaré.

Cheikh Mohamadou Bamba Siby, président de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF)

Pour Monka Sandra Oulate, directrice du Centre de la CEDEAO pour le Développement du Genre (CCDG), les menaces ne sont pas uniquement économiques ou sécuritaires. « Elles ont aussi des implications profondes sur la gouvernance, le développement social et l’égalité des genres. Les femmes et les groupes vulnérables sont souvent les premières victimes des flux financiers illicites », a souligné Monka Sandra Oulate. Lutter contre les crimes financiers, soutient-elle, c’est aussi lutter pour un développement inclusif.

Un rapport riche et des résultats encourageants

Le GIABA est une institution spécialisée de la CEDEAO, ainsi que l’Organe Régional de Type GAFI (ORTG) pour l’Afrique de l’Ouest. Sa mission est de concevoir des actions visant à protéger les économies des États membres contre les abus et le blanchiment du produit du crime, et de renforcer la coopération entre ses États membres.
Selon le directeur général du GIABA, des améliorations louables ont été apportées à la mise en œuvre du dispositif de LBC/FT dans l’ensemble de la région. « Les pays membres ont accompli des progrès significatifs. Dans l’ensemble, l’amélioration des dispositifs de LBC/FT des États membres a contribué à la bonne gouvernance, au développement et à la sécurité dans plusieurs États membres », a affirmé Edwin W. Harris Jr. Il a annoncé l’achèvement du 2nd cycle des évaluations mutuelles de ses États membres. « Nos États membres se trouvent à différents niveaux de conformité, et nous les encourageons à prendre les mesures nécessaires pour solliciter une réévaluation de la notation de leur conformité technique, ainsi que d’autres étapes préparatoires, au moment où nous entamons le troisième cycle des évaluations mutuelles », a-t-il indiqué.

Vue partielle des participants

Les points saillants du rapport annuel 2024, présentés par Emil Meddy, Chargé de recherche et documentation du GIABA ont mis en avant les progrès notables dans la conformité technique des États membres, notamment le retrait du Sénégal de la liste grise du GAFI. Il a aussi fait part des principales menaces identifiées, telles que l’utilisation abusive des actifs virtuels, la faiblesse de la supervision des professions non financières, et les risques accrus dans les zones frontalières. Le chargé de recherche et documentation du GIABA a évoqué les efforts de l’institution en matière de renforcement des capacités, de soutien à l’élaboration des évaluations nationales des risques, ainsi que la collaboration renforcée avec les partenaires régionaux et internationaux pour consolider les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Au titre de l’année 2024, sur un total de 139 activités prévues pour être réalisées, 87 ont été menées à bien et les objectifs et étapes importantes fixés ont été atteints. Cela représente un taux de réalisation de 63 %, soit une hausse de 7 % par rapport à l’année précédente. La session d’information se poursuit ce mercredi 27 août avec la sensibilisation des professionnels des médias sur leurs responsabilités et obligations dans la LBC/FT dans l’espace ouest africain.

Akpédjé Ayosso

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

27 août 2025 par Akpédjé Ayosso




Soufiyanou Imorou succède à Germaine Compaore après une AG à Cotonou


25 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le président de la Chambre de métiers de l’artisanat du Bénin, (…)
Lire la suite

Un appui de la JICA pour booster le secteur privé béninois


25 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) va appuyer les (…)
Lire la suite

CMOC enregistre un bénéfice net record de 1,21 milliard USD


22 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
CMOC a enregistré de bonnes performances au premier semestre 2025 avec (…)
Lire la suite

RoW, 1ère carte régionale prépayée émis par un Trésor Public dans l’Uemoa


16 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Groupement Interbancaire Monétique de l’UEMOA (GIM-UEMOA) et le (…)
Lire la suite

Le Gabon exclut les étrangers du secteur informel


14 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A travers une décision en date du mercredi 13 août 2025, le (…)
Lire la suite

La divinité ‘’Oro’’ célébrée du 17 août au 5 septembre


13 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les festivités du culte « Oro » au titre de l’année 2025 se dérouleront (…)
Lire la suite

UBA annonce une expansion stratégique sur des marchés clés à travers (…)


11 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les cadres supérieurs du Groupe UBA ont récemment conclu la revue (…)
Lire la suite

54 arbitres-médiateurs certifiés par le CAMeC


9 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Clap de fin pour la session de formation des nouveaux arbitres et (…)
Lire la suite

La société PLOFERDEBE SERVICES et son gérant exclus des marchés publics ‎


9 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), a prononcé le 24 (…)
Lire la suite

Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA


8 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Au cours d’une adjudication de Bons assimilables du trésor (BAT) à 91 (…)
Lire la suite

Négociations en cours pour un nouveau projet sur le site de SUCOBE


6 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un nouveau projet sera implanté sur le site de l’ex Sucrerie de (…)
Lire la suite

Des ministres ghanéens visitent la GDIZ


6 août 2025 par Marc Mensah
Une délégation ministérielle venue du Ghana a visité la Zone (…)
Lire la suite

CAMeC-Bénin forme sa nouvelle génération d’arbitres et médiateurs


4 août 2025 par Marc Mensah
Le Centre d’Arbitrage, de Médiation et de Conciliation du Bénin (…)
Lire la suite

Boeing et Airbus prisés lors des voyages en 2024


4 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Association du transport aérien international (IATA) a publié la (…)
Lire la suite

Ces chantiers qui attendent encore d’être réalisés à Cotonou


4 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au pouvoir depuis 2016, le chef de l’Etat Patrice TALON à travers ses (…)
Lire la suite

Le Bénin rejoint la Plateforme Internationale sur le Financement (…)


31 juillet 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Gouvernement du Bénin, représenté par le Ministère de l’Économie et (…)
Lire la suite

Deux nouveaux complexes hôteliers et balnéaires à Cotonou


30 juillet 2025 par Marc Mensah
Cotonou s’apprête à accueillir deux complexes hôteliers d’envergure. Le (…)
Lire la suite

Voici ce que paieront les commerçants des marchés régionaux


30 juillet 2025 par Marc Mensah
Les redevances journalières ou mensuelles à payer dans les marchés (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires