Le GIABA dévoile son rapport annuel 2024 à Dakar

Le Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) tient, depuis ce mardi 26 août 2025, sa session annuelle d’information à l’hôtel King Fahd Palace de Dakar (Sénégal). Placé sous la présidence de Edwin W. Harris Jr, Directeur Général du GIABA, l’événement marque un moment clé de la stratégie régionale de communication et de transparence du GIABA, avec en point d’orgue, la présentation publique du Rapport Annuel 2024.

Ambassadeurs et consuls, partenaires techniques et financiers ainsi que des journalistes des États membres de la CEDEAO, participent à la 8e session annuelle d’information du GIABA à Dakar. Il s’agit pour l’institution d’éclairer sur ses actions afin de renforcer la coopération régionale avec les parties prenantes.

Selon le président de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), Cheikh Mohamadou Bamba Siby, cette session illustre la volonté du GIABA d’élargir la portée de son plaidoyer. « Cette initiative, qui n’est pas une première, vient compléter les programmes de formation destinés aux juristes d’investigation, également les actions menées en direction de la société civile dont la contribution demeure déterminante dans le renforcement de nos cadres législatifs et réglementaires », a-t-il déclaré.

Pour Monka Sandra Oulate, directrice du Centre de la CEDEAO pour le Développement du Genre (CCDG), les menaces ne sont pas uniquement économiques ou sécuritaires. « Elles ont aussi des implications profondes sur la gouvernance, le développement social et l’égalité des genres. Les femmes et les groupes vulnérables sont souvent les premières victimes des flux financiers illicites », a souligné Monka Sandra Oulate. Lutter contre les crimes financiers, soutient-elle, c’est aussi lutter pour un développement inclusif.

Un rapport riche et des résultats encourageants

Le GIABA est une institution spécialisée de la CEDEAO, ainsi que l’Organe Régional de Type GAFI (ORTG) pour l’Afrique de l’Ouest. Sa mission est de concevoir des actions visant à protéger les économies des États membres contre les abus et le blanchiment du produit du crime, et de renforcer la coopération entre ses États membres.

Selon le directeur général du GIABA, des améliorations louables ont été apportées à la mise en œuvre du dispositif de LBC/FT dans l’ensemble de la région. « Les pays membres ont accompli des progrès significatifs. Dans l’ensemble, l’amélioration des dispositifs de LBC/FT des États membres a contribué à la bonne gouvernance, au développement et à la sécurité dans plusieurs États membres », a affirmé Edwin W. Harris Jr. Il a annoncé l’achèvement du 2nd cycle des évaluations mutuelles de ses États membres. « Nos États membres se trouvent à différents niveaux de conformité, et nous les encourageons à prendre les mesures nécessaires pour solliciter une réévaluation de la notation de leur conformité technique, ainsi que d’autres étapes préparatoires, au moment où nous entamons le troisième cycle des évaluations mutuelles », a-t-il indiqué.

Les points saillants du rapport annuel 2024, présentés par Emil Meddy, Chargé de recherche et documentation du GIABA ont mis en avant les progrès notables dans la conformité technique des États membres, notamment le retrait du Sénégal de la liste grise du GAFI. Il a aussi fait part des principales menaces identifiées, telles que l’utilisation abusive des actifs virtuels, la faiblesse de la supervision des professions non financières, et les risques accrus dans les zones frontalières. Le chargé de recherche et documentation du GIABA a évoqué les efforts de l’institution en matière de renforcement des capacités, de soutien à l’élaboration des évaluations nationales des risques, ainsi que la collaboration renforcée avec les partenaires régionaux et internationaux pour consolider les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Au titre de l’année 2024, sur un total de 139 activités prévues pour être réalisées, 87 ont été menées à bien et les objectifs et étapes importantes fixés ont été atteints. Cela représente un taux de réalisation de 63 %, soit une hausse de 7 % par rapport à l’année précédente. La session d’information se poursuit ce mercredi 27 août avec la sensibilisation des professionnels des médias sur leurs responsabilités et obligations dans la LBC/FT dans l’espace ouest africain.

Akpédjé Ayosso

27 août 2025 par