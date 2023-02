Le Français Arnold Cadet condamné à 7 ans de prison

La Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme a condamné ce lundi 20 février 2023, le Français Arnold Cadet à 7 ans de prison ferme et 50 millions d’amendes pour escroquerie via internet.

Arnold Cadet est désormais fixé sur son sort. L’ex ambassadeur du Réseau des Organisations de la Société Civile de l’Afrique de l’Ouest (ROSCAO) près l’Union Européenne qui a perdu ce titre en mai 2022 est en détention provisoire au Bénin depuis le 23 septembre 2022. Arnold Cadet a réussi à convaincre trois chefs d’entreprise de l’obtention d’un marché relatif à l’installation de 50.000 climatiseurs dans des logements sociaux en cours de construction au Bénin. Promettant la sous-traitance aux chefs d’entreprise, il a reçu deux virements de 65. 000 euros comme droit d’entrée alors que le marché n’a jamais existé. Faisant objet de plusieurs plaintes pour escroquerie, il a été arrêté, lors de sa visite à Cotonou avec ses hôtes pour le faux marché de climatiseurs. Au moment de son arrestation, Arnold Cadet détenait plusieurs faux documents dont des relevés bancaires, passeports diplomatiques, etc.

A l’audience ce lundi, il a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Le ressortissant français a été condamné à 7 ans de prison ferme et 50 millions d’amendes pour escroquerie via internet. Il est condamné à payer plus de 118 millions FCFA d’amendes et de dommages intérêts.

L’escroc avait été condamné en novembre 2020 à 04 ans de prison, dont 01 an de sursis par le tribunal correctionnel de Saint- Denis pour avoir escroqué un comptable.

Akpédjé Ayosso

