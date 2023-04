Le Forum d’investissement Bénin-Chine s’ouvre ce jeudi à Cotonou

Plateforme importante d’échange, de communication, de partenariat et d’opportunités entre la Chine et le Bénin, le Forum d’investissement Bénin-Chine se tient du 20 au 24 avril 2023 à la Salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou.

Plus d’une quarantaine d’entreprises chinoises sont à Cotonou dès ce jeudi 20 avril et ce jusqu’au 24 avril 2023 dans le cadre du Forum d’investissement Bénin-Chine.

Le Forum s’inscrit dans le cadre de la 8e Conférence ministérielle du Forum sur la Coopération sino-africaine (Focac) tenue fin 2021, où le Président chinois XI Jinping et les dirigeants africains ont fixé le cap de la coopération sino-africaine à l’ère nouvelle.

La coopération entre la Chine et le Bénin a poursuivi une bonne dynamique ces dernières années malgré la conjoncture internationale. En 2022, le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a atteint 1,95 milliard de dollars américains, en hausse de 33,7% par rapport à 2021.

Plusieurs entreprises chinoises dans le domaine de l’infrastructure, de l’énergie, de la communication, de l’agriculture, etc. interviennent au Bénin.

Le Bénin, partenaire privilégié de la Chine participera à la troisième Exposition économique et commerciale sino-africaine qui se tiendra au mois de juin 2023 en Chine.

Marc MENSAH

19 avril 2023 par