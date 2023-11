Le Fonds saoudien et le Bénin discutent de partenariats

Le Fonds saoudien pour le Développement et le Bénin discutent du renforcement de leur partenariat. C’est à travers une rencontre, ce mercredi 1er novembre 2023 à Riyad, entre le PDG du Fonds et le ministre béninois d’État en charge de l’économie et des Finances.

À la tête d’une délégation, le Ministre de l’Économie et des Finances de la République du Bénin, Romuald Wadagni a échangé avec le PDG du Fonds saoudien pour le développement, M. Sultan Al-Murshid.

La rencontre, tenue mercredi 1er novembre 2023 au siège du Fonds à Riyad, a permis de discuter des moyens de renforcement de la coopération entre le Bénin et le Fonds saoudien pour le développement.

Les pistes pour soutenir les secteurs vitaux de l’économie béninoise ont été également explorées lors des échanges entre le PDG du fonds saoudien pour le développement, M. Sultan Al-Murshid et Romuald Wadagni, ministre béninois d’État en charge de l’économie et des Finances.

M. M.

1er novembre 2023 par ,